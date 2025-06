Dólar cai e renova mínima do ano a R$ 5,56

O dólar fechou em leve queda de 0,13% nesta segunda-feira, 9, cotado a R$ 5,562, nos menores níveis desde outubro de 2024, depois de oscilar entre R$ 5,554 e R$ 5,599.

O mercado reagiu às medidas anunciadas no fim de semana pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para compensar a possível revogação do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Entre as ações discutidas, estão o fim da isenção de imposto de renda (IR) para títulos de investimento como LCI e LCA e o aumento da taxação das apostas esportivas.

Pela manhã o dólar chegou a subir logo depois que Hugo Motta comentou que não havia um compromisso de aprovar as novas medidas.

No exterior, os investidores monitoram o avanço das negociações entre Estados Unidos e China sobre tarifas de importação. Representantes dos dois países se reuniram em Londres para discutir um novo acordo comercial. Lá fora, o dólar caía diante de outras moedas, refletindo o otimismo do mercado com a retomada das negociações entre as potências. Após a reunião, representantes americanos classificaram o encontro como “frutífero”. As discussões, no entanto, serão retomadas amanhã. Às 17h08, o dólar futuro para julho caía 0,12%, a R$ 5,585. Lá fora, o índice DXY recuava 0,23%. O euro subia 0,27%, para US$ 1,142 e a libra ganhava 0,23%, a US$ 1,355.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é amplamente utilizado por empresas e instituições financeiras em operações de curto prazo, oferecendo uma cotação com base no valor real de mercado no momento da transação.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro é uma cotação projetada para contratos de compra e venda de dólares a serem liquidados em datas futuras. Esse tipo de dólar é negociado na Bolsa de Valores, permitindo que empresas e investidores se protejam contra a volatilidade cambial. A cotação do dólar futuro pode variar bastante, pois leva em consideração as expectativas do mercado sobre a economia.