CRI, CRA e debêntures incentivadas também serão tributados com alíquota de 5% de IR

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), os Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e as debêntures incentivadas, atualmente isentos, também serão alcançadas pela alíquota de 5% de Imposto de Renda (IR), afirmaram técnicos da equipe econômica à EXAME.

A proposta será encaminhada por meio de Medida Provisória (MP), assim como a incidência de 5% de IR para as Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) e Letras de Crédito Imobiliária (LCI).

O imposto valerá a partir de 2026, se aprovado pelo Congresso, e incidirá somente em novas emissões. O estoque de letras, certificados e debêntures incentivadas existentes permanecerá sem qualquer tributação.

Segundo técnicos da equipe econômica, essa proposta corrige distorções existentes no mercado de títulos de renda fixa.

Efeito sobre a popularidade

O acordo acertado entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e as lideranças do Congresso ainda depende de aval do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo o ministro da Fazenda, ele o chefe do Executivo se encontrarão nesta terça-feira, 9, para tratar do assunto.

Após o anúncio das medidas, auxiliares de Lula afirmaram à EXAME que temem que a alta de impostos para as Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) e as Letras de Crédito Imobiliário (LCI) tenha impacto negativo na popularidade do presidente.

O temor é de que a tributação aprofunde ainda mais o abismo entre o governo Lula e os produtores rurais, já que o impostos das LCAs pode reduzir a oferta de crédito para o agronegócio.

Além disso, o temor é de aumento da rejeição de Lula na classe média, que investe em LCAs e LCIs. Esses títulos, atualmente isentos, terão uma tributação com alíquota de 5% de Imposto de Renda (IR).

Com a tributação das letras de crédito, o governo chega a pelo menos 26 medidas de alta de impostos anunciadas e implementadas desde 2023.