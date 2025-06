Governo pode arrecadar R$ 44,19 bilhões em 2026 com alta de impostos e corte de gastos tributários Estimativa é do economista-chefe da Warren Investimentos, Felipe Salto, e considera arrecadação de R$ 28,6 bilhões com a redução de isenções fiscais

Felipe Salto: economista estimou que arrecadação líquida para o governo, após transferência para estados e municípios, totalizará R$ 30 bilhões no próximo ano. (Warren/Divulgação)