Dólar afunda quase 3% após eleições e real é destaque

O dólar abriu em forte queda de 2,91% sendo negociado a R$ 5,238 nesta segunda-feira, 3, com investidores reagindo positivamente ao resultados das eleições do fim de semana. O real é a moeda que mais se valoriza entre as principais divisas do mundo.

A maior surpresa da votação foi quanto à força dos candidatos de direita, que se msotrou maior do que o apontado por pesquisas de intenção de voto. Para Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa, a composição do congresso, mais bolsonarista que o esperado, deve "pode trazer alguns aspectos fiscalmente positivos".

O PL, partido do atual presidente Jair Bolsonaro, levou o maior número de cadeiras no Senado e Câmara dos Deputados.

"A força bolsonarista no congresso deverá conter o ímpeto expansionista do eventual executivo de esquerda, sendo vista como positiva dada a complexa situação fiscal corrente", afirmou Sanchez em nota.