Dólar acumula alta de 8,25% em 1 mês; como a cotação chegou a R$ 6,27?

A venda que fez o dólar escalar para um recorde está engolindo tudo, desde ações a dívida em moeda local e títulos em dólar, com operadores acumulando hedges (operações de proteção ao risco) contra um calote soberano.

Observadores do mercado ouvidos pela Bloomberg dizem que as intervenções do Banco Central com leilão de venda de dólar são pouco mais que uma solução temporária, e alertam que os movimentos dos parlamentares para diluir um pacote de austeridade de destaque provavelmente só aumentarão a turbulência.

"Os investidores claramente jogaram a toalha", disse Olga Yangol, chefe de pesquisa e estratégia de mercados emergentes do Credit Agricole, ressaltando que a desconfiança cresce mesmo com os sinais positivos de crescimento da economia e das ações do Banco Central para conter o dólar.

A debandada crescente mostra como os investidores estão cada vez mais céticos em relação à política fiscal do governo Lula. Sua recente cirurgia de emergência no cérebro complicou ainda mais os esforços para reforçar as contas públicas.

O Brasil está com um déficit orçamentário anual de 10% — muito maior do que os registrados nos outros dois mandatos de Lula. O real foi a moeda com o pior desempenho no mundo nos últimos quatro pregões, acumulando um enfraquecimento de 21% neste ano frente ao dólar.

"O Brasil se tornou ‘venda primeiro, pergunte depois’ no mercado atual", disse Sergey Goncharov, gestor na Vontobel Asset Management, à Bloomberg. "As preocupações fiscais, combinadas com a reação do banco central ao movimento cambial, desencadearam algumas vendas de pânico". 1 /8 Moeda Comemorativa - 200 anos, Primeira Constituição, Poder Legislativo. Foto: Raphael Ribeiro/BCB (53645948537_b4fc523b6b_o)

‘Completa aversão a risco’

Ao contrário dos últimos dias, o Banco Central (BC) não atuou no câmbio ontem. Desde quinta-feira passada, a autoridade monetária injetou US$ 12,13 bilhões no mercado, na tentativa de atenuar a alta da divisa. No fim do dia, o BC informou que fará hoje um leilão de venda à vista de dólares de até US$ 3 bilhões, logo após a abertura do mercado regular, às 9h15.

Já o Tesouro Nacional fez ontem o primeiro dos leilões extraordinários de venda e recompra de títulos públicos, a fim de aliviar o forte avanço dos juros futuros. No entanto, o órgão não aceitou nenhuma oferta pelas 1,2 milhão de Notas do Tesouro Nacional - Série F (NTN-F) que estava ofertando. Além disso, o Tesouro recomprou apenas 10% do total de títulos que havia proposto.