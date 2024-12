Bolsonaro critica prisão de Braga Netto: 'Como pode obstruir investigações já concluídas?'

Braga Netto é o primeiro general quatro estrelas, da mais alta patente, a ser preso desde a redemocratização.

Segundo a Polícia Federal, ele teria feito parte do núcleo responsável por incitar as forças armadas a aderirem ao golpe e de apoio junto a outros militares de alta patente. Em novembro de 2022, o plano que pretendia impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva foi impresso no Palácio do Planalto. O texto tinha a operação "Punhal Verde e Amarelo", que tinha o intuito de matar Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Morais.