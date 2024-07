Discurso de Powell, B3 no feriado e o que mais move os mercados

Os índices futuros americanos operam em alta no início desta terça-feira, 9, em dia de agenda esvaziada tanto no exterior quanto no Brasil. O principal destaque do pregão será o discurso de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

Powell presta depoimento ao congresso americano às 11h (horário de Brasília) sobre o relatório semestral de política monetária. As falas do presidente do Fed são acompanhadas com lupa em busca de novos indícios da trajetória de juros nos Estados Unidos.

“Há uma chance não desprezível de que Powell repita o discurso proferido em Portugal na semana passada, quando disse que o processo desinflacionário americano parece estar de volta aos trilhos. No entanto, a preocupação externada na ata com o mercado de trabalho deve ser ampliada após o payroll divulgado na última sexta-feira”, avaliaram, em nota, os analistas da Ativa Investimentos.

As expectativas do mercado são de que um primeiro corte ocorra apenas na reunião de setembro, segundo monitor do CME Group. O corte levaria a taxa do intervalo atual de 5,50% a 5,25% ao ano para um juros de 5,25% a 5,% ao ano.

B3 aberta no feriado?

Esta terça-feira é feriado da Revolução Constitucionalista em São Paulo, mas a B3 segue aberta para negociações. Desde 2021 a bolsa permanece aberta em feriados municipais e fecha apenas nas datas comemorativas nacionais.

Sendo assim, os feriados de 25 de janeiro (aniversário de São Paulo) e 9 de julho (Revolução Constitucionalista) são dias regulares de negociação na renda variável, incluindo ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs, derivativos, renda fixa privada e ETF de renda fixa.

O pregão à vista tem início às 10h, com fechamento às 18h.

Cenário macroeconômico

O dia é de agenda esvaziada tanto no Brasil quanto no exterior. A expectativa é com a divulgação amanhã do CPI (Consumer Price Index), indicador de inflação ao consumidor nos Estados Unidos. E para fechar a semana por lá, na sexta-feira será divulgado o PPI (Producer Price Index), indíce de inflação ao produtor.

Por aqui, amanhã é dia de divulgação do IPCA de junho – principal índice de inflação brasileiro. A projeção do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME) é de uma alta de 0,31% na comparação mensal e de 4,34% na anual. Em maio, o IPCA atingiu 0,46% na variação mensal e subiu 3,93% na anual.

Madero fará nova emissão de dívida

Depois de melhorar seus números no último balanço, o grupo de restaurantes Madero anunciou na noite de segunda-feira, 8, uma nova emissão de dívida com condições mais favoráveis que a anterior.

O Madero vai tomar R$ 500 milhões em notas comerciais escriturais com uma taxa de CDI + 3,85% ao ano – com uma redução para CDI + 2,75% a partir de abril de 2025. O prazo da dívida é de cinco anos, com contratação de cinco bancos: Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander e BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).