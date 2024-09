CSN renova acordo de exclusividade com a InterCement até 16 de outubro

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) chegou a um acordo com a InterCement para prorrogar até 16 de outubro as negociações de exclusividade entre as duas empresas, mantendo as condições dos acordos anteriores.

Essa exclusividade poderá ser estendida até 16 de novembro, caso o prazo para a InterCement concluir o processo de venda seja prorrogado. Caso o plano de recuperação extrajudicial da InterCement e de seus credores não esteja mais válido, o prazo de exclusividade será encerrado automaticamente até 16 de outubro.

Desde maio, a CSN analisa a aquisição de ativos da InterCement Brasil, mas, em agosto, a exclusividade das negociações havia sido deixada de lado. Até o momento, nenhum acordo foi fechado entre as empresas.