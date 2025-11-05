CSN (CSNA3) reverte prejuízo e tem primeiro lucro do ano

A CSN (CSNA3) registrou lucro líquido de R$ 76 milhões no terceiro trimestre de 2025, revertendo o prejuízo de R$ 751 milhões reportado no mesmo período de 2024. Também deixou para trás o prejuízo de R$ 130 milhões do segundo trimestre deste ano.

Segundo a companhia, este foi o primeiro lucro do ano, sustentado pela melhora operacional, impacto positivo da variação cambial nas despesas financeiras e reversão de impostos no trimestre.

O Ebitda ajustado alcançou R$ 3,319 bilhões, avanço de 45,3% na comparação anual. A margem Ebitda subiu para 26,8%, com ganho de 3,3 pontos percentuais sobre o trimestre anterior.

A CSN atribui a recuperação a recordes de produção e vendas na mineração, ao segundo maior volume histórico de vendas em cimentos, ao maior Ebitda já registrado na área de logística e ao menor custo de produção de placas siderúrgicas em quatro anos.

O cenário de preços também contribuiu: tanto o minério quanto o cimento se beneficiaram de condições favoráveis no período. A exceção foi o segmento de siderurgia, pressionado pela concorrência com importados.

Ainda assim, a empresa sinaliza melhora: “No início do quarto trimestre, reajustes começaram a ser aplicados, o que pode se tornar uma alavanca relevante para os próximos períodos”, afirma a companhia.

A receita líquida somou R$ 11,794 bilhões entre julho e setembro, alta de 6,6% em relação ao terceiro trimestre de 2024.