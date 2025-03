CSN (CSNA3) sobe na bolsa com Ebitda acima do esperado e empresa volta a valer R$ 12 bilhões

Apesar do prejuízo líquido de R$ 85 milhões no quarto trimestre de 2024, uma forte inversão em relação ao lucro de R$ 851 milhões do mesmo período de 2023, os investidores estão animados com a CSN (CSNA3). O motivo foi o Ebitda 46% maior no último trimestre do ano passado. O Ebitda é a soma dos lucros da empresa antes de subtrair os juros, impostos, depreciação e amortização.

Analistas do mercado financeiro afirmam que os números foram melhores que o esperado, fazendo as ações da empresa subirem 7,91%, com o papel cotado a R$ 9,14, no fechamento do pregão desta quinta-feira, 13. Com isso, o valor de mercado da empresa voltou a ficar acima de R$ 12 bilhões, algo não visto desde fevereiro.

Analistas do Citi afirmaram que as margens no segmento de aço foram beneficiadas por volumes mais fortes, com preços e custos melhores na comparação anual. O banco tem recomendação neutra para os papéis da CSN e da CSN Mineração, com preço-alvo em R$ 9,50 e R$ 5, respectivamente.

Ebitda 46% maior

A CSN reportou Ebitda ajustado no quarto trimestre de 2024 de R$ 3,3 bilhões, 46% maior no quarto trimestre de 2024 frente aos três meses anteriores, mas 8% a menos no ano a ano, 19% acima do consenso.

Segundo a companhia, o desempenho é consequência de uma combinação de maiores preços realizados na mineração e cimentos, além de uma melhora substancial verificada na siderurgia. “Com isso, mesmo em um trimestre sazonalmente mais fraco e com maior incidência de chuvas, foi possível verificar um Ebitda 46% acima do verificado no terceiro trimestre de 2024”, disse.

A divisão de mineração representou 59% do Ebitda consolidado, seguida pela divisão de Siderurgia (20%) e Cimento (12%). A CSN Mineração registrou um Ebitda ajustado de R$ 2 bilhões (77% a mais no trimestre sobre trimestre).

Preços aumentando

Os preços realizados do minério de ferro aumentaram 35% na comparação trimestral, para US$ 61,7/t (US$ 2,9/t acima da expectativa do Santander), devido ao impacto positivo das vendas com exposição a ambos os preços futuros.