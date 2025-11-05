McDonald’s avança 3,6% no 3º tri com combos e foco em preços baixos

A rede de fast-food McDonald’s divulgou nesta quarta-feira, 5, que registrou crescimento de 3,6% nas vendas em mesmas lojas globais no terceiro trimestre, revertendo a queda de 1,5% observada no mesmo período do ano passado. Nos Estados Unidos, as vendas comparáveis avançaram 2,4%.

O desempenho foi impulsionado pelo aumento do valor médio dos pedidos. Para atrair clientes, a companhia retomou campanhas de combos promocionais de US$ 5 e US$ 8.

O lucro líquido somou US$ 2,28 bilhões, avanço de 1% sobre o mesmo trimestre de 2024. Já a receita subiu 3%, para US$ 7,08 bilhões, um pouco abaixo das projeções do mercado. O lucro por ação ajustado foi de US$ 3,22, abaixo da estimativa de US$ 3,33 compilada pela LSEG.

O McDonald’s informou que a inflação continuou pressionando as margens nos restaurantes próprios nos Estados Unidos.

O CEO Chris Kempczinski classificou o resultado como “um testemunho da capacidade da companhia de manter crescimento sustentável mesmo em um ambiente desafiador”.

Fora dos EUA, o desempenho foi ainda mais forte: as vendas em mesmas lojas avançaram 4,3% nos mercados internacionais em que a empresa opera diretamente, como Austrália e Canadá. Já nos mercados licenciados, o avanço foi de 4,7%, com destaque para o Japão.

A empresa, com sede em Chicago, manteve suas projeções para o ano fiscal, incluindo margens operacionais, investimentos e ritmo de expansão de unidades. No pré-mercado, as ações da companhia avançam 0,96%.