Impulsionado por IA, Google supera projeções de lucro e receita no 3º tri; ações sobem

A Alphabet, controladora do Google, superou as expectativas do mercado em resultado do terceiro trimestre divulgado nesta terça-feira, 29. O lucro por ação atingiu US$ 2,12, acima das estimativas de US$ 1,84, enquanto a receita consolidada chegou a US$ 88,3 bilhões, ultrapassando a previsão de analistas de US$ 88,27 bilhões. As ações da Alphabet sobem mais de 3% no pós-mercado dos Estados Unidos.

O desempenho da gigante de tecnologia foi impulsionado pelo forte crescimento em suas principais linhas de negócios, especialmente em Google Cloud, que registrou um avanço de 35% nas receitas, totalizando US$ 11,4 bilhões.

O resultado foi favorecido pela crescente demanda por soluções de inteligência artificial, incluindo infraestrutura de IA e IA generativa, o que não apenas atraiu novos clientes, mas também aumentou a adoção entre os já existentes, contribuindo significativamente para o desempenho geral da empresa no trimestre.

Além disso, o segmento de Google Services, que abrange o Google Search, dispositivos e publicidade no YouTube, apresentou um crescimento de 13%, atingindo US$ 76,5 bilhões.

Com esses resultados, o lucro líquido da Alphabet chegou a US$ 26,3 bilhões, representando um crescimento de 34% em comparação ao ano anterior. A margem operacional também se expandiu, subindo para 32%, um aumento de 4,5 pontos percentuais.

Sundar Pichai, CEO da Alphabet, destacou que o foco em inovação e inteligência artificial tem sido fundamental para o crescimento contínuo da empresa. “Estamos expandindo as funcionalidades de busca e consolidando a adoção de nossas soluções de IA, o que tem atraído novos clientes e ampliado contratos existentes”, afirmou Pichai em comunicado.

Dividendos

Além dos resultados financeiros, a Alphabet anunciou um dividendo de US$ 0,20 por ação, com pagamento previsto para 16 de dezembro de 2024.