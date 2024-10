Lucro da WEG cresce 20% no 3º tri, impulsionado por expansão internacional e energia sustentável

A WEG registrou um lucro líquido de R$ 1,58 bilhão no terceiro trimestre de 2024, um avanço de 20,4% em relação ao mesmo período do ano anterior e um crescimento de 9,5% sobre o trimestre anterior.

A receita líquida da companhia atingiu R$ 9,85 bilhões, representando uma alta de 22,1% na comparação anual, impulsionada pelo bom desempenho nos mercados externos, especialmente na América do Norte, e pelo aumento da demanda por equipamentos de ciclo longo, como motores elétricos e painéis de automação.

O EBITDA ajustado também apresentou forte crescimento, alcançando R$ 2,22 bilhões, um aumento de 27,9% em relação ao mesmo período de 2023, enquanto a margem EBITDA subiu para 22,6%, um incremento de 1,1 ponto percentual na comparação anual.

O retorno sobre o capital investido (ROIC) manteve-se em um nível elevado, chegando a 37,1%, um ganho de 1,7 ponto percentual em relação ao ano anterior, embora tenha mostrado uma leve redução de 0,3 ponto percentual em comparação com o segundo trimestre de 2024.

Em termos de segmentos de negócios, a WEG destacou a forte performance em sua área de geração, transmissão e distribuição de energia (GTD), que registrou um aumento de 54,9% na receita do mercado externo, reflexo de entregas de transformadores para projetos de energia renovável nos Estados Unidos e na construção de uma carteira de pedidos robusta para os próximos trimestres.

Os resultados da WEG reforçaram a tese de crescimento nas vendas de geradores devido à demanda de data centers de IA, algo que também beneficiou os números da Nidec e ABB, concorrentes da empresa catarinense. As perspectivas para o segmento de sistemas de armazenamento de energia por bateria também são positivas, alinhando-se com a estratégia de crescimento da WEG, que continua focada em soluções de energia mais sustentáveis.

Para os próximos trimestres, a demanda contínua por soluções de eficiência energética e a expansão da empresa em mercados internacionais é esperada, segundo analistas do Itaú BBA. A recomendação de "outperform" foi reafirmada, refletindo as expectativas de continuidade do crescimento consistente da empresa, apoiado por uma estratégia de diversificação de produtos e presença global.