Com cheque de R$ 10 bi, BNDES vai retomar compra de ações de empresas

Após uma pausa de quase dez anos, a BNDESPar, subsidiária do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), anunciou a retomada dos investimentos diretos em renda variável.

O novo direcionamento será focado principalmente em empresas que atuam na transição ecológica e na inovação tecnológica.

O anúncio foi feito pelo presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, no evento de celebração dos 73 anos do Banco, na sede da instituição, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira, 23 de junho.

De acordo com o presidente, o novo posicionamento estratégico visa fortalecer o mercado de capitais brasileiro, com um olhar voltado para as questões ambientais e de inovação.

O BNDES se compromete a investir até R$ 10 bilhões até o final deste ano, sendo R$ 5 bilhões por meio de investimentos diretos em empresas, e outros R$ 5 bilhões via fundos de investimento.

Esses recursos virão principalmente da venda de participações em empresas maduras e do recebimento de dividendos. A iniciativa está alinhada com a nova Estratégia de Investimentos em Renda Variável da BNDESPar, aprovada no ano passado, que estabelece cinco áreas prioritárias: transição ecológica e descarbonização, parcerias estratégicas, ofertas públicas de ações, ofertas privadas e alocação proprietária de recursos.

Além dos investimentos diretos, o BNDESPar também ampliará sua atuação por meio de fundos de investimento. A maior chamada pública de fundos da história do Banco será realizada durante a COP 30, com um total de até R$ 5 bilhões, que deverão alavancar mais de R$ 15 bilhões de investidores externos.

A Chamada de Clima, como será chamada a iniciativa, se concentrará em dois eixos: a transição climática e soluções baseadas na natureza, com foco no cumprimento das metas de redução de emissões de carbono.

Nos últimos meses, o BNDES já havia lançado três chamadas públicas para Fundos de Investimento e Participações (FIPs), com foco em minerais críticos, saúde, biotecnologia e transição energética, reafirmando seu compromisso com a inovação e o apoio a micro, pequenas e médias empresas.

Atualmente, a BNDESPar gerencia 53 fundos, com R$ 8 bilhões em capital comprometido e R$ 27 bilhões provenientes de outros investidores. Essa movimentação reforça a estratégia do Banco de impulsionar o desenvolvimento econômico e a sustentabilidade financeira, ao mesmo tempo em que apoia a transformação do mercado de capitais brasileiro.