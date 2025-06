Três ações defensivas ganham força entre os analistas mais respeitados de Wall Street

Em um cenário de juros altos, inflação persistente e aumento das tensões no Oriente Médio, investidores seguem cautelosos, e a volatilidade continua ditando o ritmo dos mercados. Para analistas de Wall Street, o momento exige foco no longo prazo e em empresas com fundamentos sólidos, capazes de atravessar períodos de incerteza.

Um levantamento da plataforma TipRanks, que classifica analistas com base no histórico de acerto e retorno de suas recomendações, destaca três ações com potencial de crescimento sustentável: Chewy, Pinterest e Uber. As três empresas estão na mira de grandes bancos e investidores institucionais por combinarem inovação, expansão de mercado e geração de valor recorrente.

A primeira da lista é a Chewy, varejista digital de produtos para pets. A empresa divulgou resultados acima do esperado no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, com crescimento na receita e no número de clientes ativos.

Apesar disso, parte do mercado reagiu com cautela devido à redução no fluxo de caixa livre. Para o JPMorgan, esse movimento foi exagerado. O banco elevou o preço-alvo das ações de US$ 36 para US$ 47, mantendo recomendação de compra.

A análise destaca que a Chewy deve continuar ganhando participação no mercado, inclusive frente a gigantes como Amazon e Walmart, apoiada em estratégias como o serviço de compras recorrentes AutoShip e aumento da rentabilidade com publicidade.

A segunda aposta é a Pinterest, plataforma de mídia social que tem fortalecido seu modelo de negócios com foco em publicidade. Recentemente, a empresa anunciou uma parceria com a Instacart, permitindo que os anúncios exibidos na rede social se tornem diretamente compráveis.

Na visão do Bank of America, esse movimento melhora a mensuração dos resultados das campanhas e atrai mais anunciantes. O banco manteve recomendação de compra para as ações, com preço-alvo de US$ 41. A expectativa é que a parceria gere mais investimentos em publicidade, principalmente de marcas de bens de consumo, um dos segmentos mais relevantes para o Pinterest.

Fechando a lista está a Uber, que segue se consolidando como um "super app" global, combinando transporte, delivery e serviços diversos.

O banco de investimento Stifel iniciou cobertura das ações com recomendação de compra e preço-alvo de US$ 110. A análise ressalta que, apesar do avanço dos veículos autônomos, o impacto dessa tecnologia sobre o modelo de negócios da Uber é limitado no curto e médio prazo, dado o custo elevado, os desafios regulatórios e os riscos operacionais.

Além disso, o banco acredita que o crescimento das reservas da empresa deve se manter robusto, com avanço de 16% ao ano em 2025 e 2026, puxado pela expansão para regiões fora dos grandes centros urbanos, crescimento internacional e aumento da base de usuários no serviço de assinatura Uber One.

Os analistas destacam ainda que a Uber tem potencial para acelerar os resultados na unidade de delivery, que contribui tanto para a diversificação da receita quanto para a retenção de clientes. A companhia também começa a explorar o segmento de publicidade digital, aproveitando sua base de dados e geolocalização como diferencial competitivo.