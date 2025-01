Citi eleva preço-avo de IRB (IRBR3) e ações da resseguradora sobem quase 5%

As ações da IRB (IRBR3) estão liderando as altas desta quarta-feira, 22, do Ibovespa, subindo quase 5%. Em relatório, o Citi elevou o preço-alvo para os papéis de R$ 48,00 para R$ 59 e reiterou a recomendação de compra das ações. "Acreditamos que o IRB pode retornar como pagador de dividendos até 2026", afirmam os analistas em relatório do banco.

Os analistas projetam que a companhia reportará lucro líquido de R$ 97 milhões, 16% inferior comparado ao terceiro trimestre, mas 157% superior ao mesmo período de 2023. O terceiro trimestre, salienta o relatório, foi impactado por um ganho "extraordinário" relacionado à venda de terrenos, contribuindo com R$ 37 milhões no resultado.

"À medida que sua história de recuperação chega ao fim, estamos confiantes na capacidade do IRB de permanecer lucrativo e melhorar o retorno sobre o patrimônio", afirmam. Espera-se, ainda, que o total de prêmios emitidos aumente anualmente, "com a maioria de seus contratos vinculados a operações brasileiras e com foco apenas em contratos lucrativos. Quanto à sinistralidade, o banco manteve uma taxa de 65% para o quarto trimestre.

Quando o assunto é custo de aquisição, os analistas mantiveram-se mais conservadores, citando uma proporção de 25%. "Ao todo, estimamos um índice combinado de 102% para o período, melhorando ligeiramente em relação aos 103% do último trimestre. Os resultados financeiros devem ser impulsionados pelas taxas de juros mais altas", finaliza o relatório.

Previsão para o setor

No geral, analistas do Citi veem um impulso positivo para as companhias de seguro sob a cobertura do banco. Isso, sobretudo, considerando as tendências operacionais adequadas e os resultados financeiros favoráveis impulsionados por taxas de juro mais elevadas.

"Mantemos a nossa visão construtiva sobre o setor, visto que o consideramos defensivo em tempos de ambiente macroeconômico cauteloso", diz o relatório.