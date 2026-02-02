Costa Rica decide eleição no 1º turno com campanha focada em segurança

A Costa Rica elegeu neste domingo, 1º, a candidata governista Laura Fernández como nova presidente do país em uma vitória no primeiro turno, impulsionada por uma campanha centrada no endurecimento do combate ao crime organizado e à violência ligada ao narcotráfico.

Com 81% das urnas apuradas, Fernández somava 49% dos votos, percentual suficiente para evitar um segundo turno e superar outros 19 candidatos. Seu principal adversário, Álvaro Ramos, obteve 33% e reconheceu a derrota. Fernández tomará posse em 8 de maio, para um mandato de quatro anos à frente do país centro-americano.

Além da vitória presidencial, o partido da nova presidente também caminha para uma posição dominante no Congresso, que tem 57 cadeiras e funciona em sistema unicameral.

“Meu futuro governo terá apenas um propósito: fortalecer o Estado de Direito”, afirmou Fernández em seu discurso de vitória.

Violência ligada ao tráfico moldou o debate eleitoral

A eleição ocorreu em um contexto de forte deterioração da segurança pública em um país historicamente visto como um dos mais estáveis da América Latina. Segundo a Bloomberg, Costa Rica tornou-se rota estratégica para o tráfico de cocaína, devido à sua localização e à infraestrutura portuária, usada para esconder drogas em cargas de frutas destinadas aos Estados Unidos e à Europa.

Em 2023, o número de homicídios no país de cerca de 5 milhões de habitantes atingiu o maior patamar já registrado, movimento que se manteve próximo do pico no último ano, à medida que facções rivais disputavam territórios. No mesmo período, o governo apreendeu 51 toneladas de cocaína, volume próximo de um recorde.

A escalada da violência transformou a segurança pública no principal tema da campanha, segundo eleitores ouvidos pela imprensa internacional.

Agenda inclui penas mais duras e suspensão de garantias

Aos 39 anos, Fernández atuou como chefe de gabinete do atual presidente, Rodrigo Chaves, e construiu sua candidatura prometendo uma guinada dura na política de segurança. Entre as propostas estão penas mais longas para integrantes de gangues e a suspensão temporária de direitos constitucionais em áreas de alta criminalidade, para facilitar abordagens, buscas e prisões.

A presidente eleita também defende uma reforma do Judiciário, com limites de mandato para juízes, sob o argumento de que o sistema atual é leniente com criminosos.

Durante a campanha, Fernández afirmou que pretende “retirar esses criminosos de circulação e colocá-los onde pertencem: na prisão”.

O avanço da violência acendeu alertas no setor de turismo, um dos pilares da economia costarriquenha e responsável por empregar centenas de milhares de pessoas. Lideranças do setor afirmam que o aumento dos crimes ameaça a imagem do país como destino seguro.

As visitas de turistas estrangeiros ainda estão abaixo dos níveis pré-pandemia, segundo dados recentes, e empresários do setor apontam a segurança como fator decisivo para a recuperação.

Economia cresce, inflação recua e moeda se valoriza

Apesar do cenário de insegurança, a economia da Costa Rica apresenta indicadores positivos. Analistas ouvidos pela Bloomberg projetam crescimento de 3,6% em 2026, colocando o país entre os melhores desempenhos das Américas.

A inflação anual está negativa, o desemprego se aproxima do menor nível desde 2007, e a moeda local alcançou em janeiro seu maior valor em 20 anos frente ao dólar.

O atual presidente, Rodrigo Chaves, ex-economista do Banco Mundial, conduziu um programa de financiamento com o FMI, reduziu o déficit fiscal e diminuiu a dívida pública como proporção do PIB.

Relação com os EUA e agenda econômica liberal

Fernández defende laços econômicos mais estreitos com os Estados Unidos, rejeita a criação de novos impostos e afirma que pretende “enxugar” o Estado. Entre as propostas está a venda de dois bancos estatais.

Na área de segurança, prometeu maior cooperação com a DEA e o FBI no combate ao narcotráfico. No ano passado, encontrou-se com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, para discutir estratégias conjuntas contra o tráfico de drogas.

Embora Chaves não pudesse disputar a reeleição, Fernández chegou a cogitar a possibilidade de nomeá-lo novamente como chefe de gabinete em seu governo.