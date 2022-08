IRB (IRBR3) vende sede por R$ 85 milhões e procura nova casa no Rio de Janeiro

A companhia de resseguros IRB Brasil (IBRB3) anunciou a conclusão da venda do edifício de sua sede para o Sebrae por R$ 85,3 milhões, quitados integralmente. O prédio é localizado no centro do Rio de Janeiro, próximo ao Aeroporto Santos Dumont.

O IRB e o Sebrae acordaram em ocupar o edifício de forma conjunta até o fim deste ano, data final para deixar o prédio.

A venda de sua sede, segundo o IRB, faz parte da " na estratégia de otimização da estrutura de capital", adequação dos escritórios ao atual modelo de trabalho híbrido e à melhoria de suas despesas administrativas e operacionais.

O IRB informou que está em busca de um novo endereço para sua sede na cidade do Rio de Janeiro.

As ações do IRB Brasil acumulam mais de 95% de queda na bolsa em relação aos níveis pré-pandemia.

A desvalorização da companhia ocorreu em meio a escândalos na governança da empresa, como transações irregulares envolvendo ex-diretores da empresa e fraudes. No ano, os papéis acumulam cerca de 50% de queda.