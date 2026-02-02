Bússola

Esta empresa está usando IA para acelerar operações do setor imobiliário em 73%

Rooftop aplica a tecnologia na oferta de soluções para ativos envolvidos em pendências diversas

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 07h00.

Com a implementação de inteligência artificial a proptech Rooftop conseguiu resultados satisfatórios, acelerando a esteira operacional dos seus clientes no mercado imobiliário em até 73%

A Rooftop oferece soluções institucionais de liquidez imobiliária para imóveis sob pressão, ativos envolvidos em pendências financeiras, fiscais ou jurídicas que exigem capital em prazos incompatíveis com o mercado tradicional.

Com o uso de tecnologias baseadas em IA, a empresa transformou processos de 60 dias em fluxos concluídos em 16 dias. 

Como a IA é aplicada na aceleração de operações?

Na estratégia da Rooftop, a IA é aplicada a fim de antecipar a análise e liberação de pagamentos para pessoas físicas e empresários que enfrentam restrições financeiras ou poucas alternativas de crédito no mercado tradicional.

A tecnologia está presente em toda a jornada do investimento no ativo imobiliário. A IA colabora com a busca automatizada por imóveis estressados, passando pela análise de IPTU, certidões de matrículas, processos judiciais e documentos fiscais.

O processo é apoiado por sistemas inteligentes que cruzam dados, priorizam oportunidades e reduzem gargalos operacionais.

“Automatizamos tarefas que antes dependiam de análises manuais, reduzindo riscos, tempo e aumentando a eficiência do negócio, além do tempo de resposta de quem busca liquidez usando seu imóvel de alto padrão em situações de pressão financeira ou jurídica”, conclui Wanderley Panosso, CTO da Rooftop.

 

