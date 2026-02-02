Segurança pública lidera preocupações dos brasileiros em 2026, diz pesquisa

A segurança pública e a saúde voltaram a liderar a lista das maiores preocupações dos brasileiros em 2026, segundo pesquisa nacional do instituto Paraná Pesquisas. O levantamento, realizado entre os dias 25 e 28 de janeiro, ouviu 2.080 eleitores em 160 municípios dos 26 Estados e do Distrito Federal e tem margem de erro de 2,2 pontos percentuais.

Segundo a pesquisa, 22,2% dos entrevistados apontam a segurança pública como o maior problema do país, seguida pela saúde pública, citada por 20,1%.

Na sequência aparecem a inflação e o preço dos produtos (15,9%), a educação pública (13,8%) e a geração de emprego e renda (9,4%). A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08254/2026.

A percepção sobre os principais problemas varia segundo o perfil do entrevistado. Entre os homens, a segurança pública aparece de forma mais expressiva, com 25,1% das respostas.

Já entre as mulheres, a saúde pública lidera, citada por 23,7% das entrevistadas, à frente da segurança (19,7%).

A inflação também ganha peso entre as mulheres (16,9%) em relação aos homens (14,8%), enquanto temas como geração de emprego e renda aparecem com maior relevância entre os mais jovens.

Diferenças regionais e por faixa etária

Regionalmente, a segurança pública lidera no Sudeste (23,7%) e no Nordeste (22,7%). No Sul, a principal preocupação é a inflação e o preço dos produtos (19,6%), ligeiramente à frente da segurança (20,9%).

Já nas regiões Norte e Centro-Oeste, a saúde pública aparece como o maior problema, com 22,3% das menções.

Por faixa etária, a segurança pública lidera entre eleitores de 16 a 24 anos (23,4%) e também entre os que têm 60 anos ou mais (23,9%).

A saúde pública ganha relevância entre pessoas de 45 a 59 anos (21,8%), enquanto a inflação pesa mais entre os mais velhos, alcançando 18% entre os eleitores acima de 60 anos.