Cielo tem lucro R$ 490 mi no 4º trimestre, alta de 63%

A Cielo (CIEL3) superou as expectativas do mercado com seu balanço do quarto trimestre de 2022. A empresa de pagamentos teve lucro de R$ 490 milhões, alta de 63,3% na comparação anual, enquanto a expectativa era de um resultado de R$ 441,2 milhões segundo o consenso medido pela Refinitiv. No ano, o lucro da Cielo foi de R$1,48 bilhão.

O Ebitda, principal indicador de caixa operacional da companhia, veio em linha com o esperado e totalizou R$ 1,1 bilhão, alta de 40% frente ao mesmo período de 2021.

Segundo a companhia, o resultado foi beneficiado pelo “crescimento do volume capturado, recuperação do yield de receita, contínuo controle de gastos e desempenho da Cateno”. A Cateno é o negócio de gestão de cartões da companhia.

A grande surpresa veio da receita. Enquanto o mercado esperava queda de 8% no indicador, a Cielo apresentou crescimento de 22%. A receita líquida da companhia foi de R$ 1,67 bilhão.

Aqui, a Cielo destacou a expansão dos volumes de pagamentos. O volume atingiu R$231 bilhões no quarto trimestre, crescimento de 11% na comparação anual e estabelecendo um novo recorde.