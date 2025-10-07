Coelho Diniz desbancam domínio do Casino no conselho do GPA: o que esperar?

Os acionistas do GPA (PCAR3) aprovaram nesta segunda-feira (6), em assembleia geral extraordinária, a nova composição do conselho de administração. Após 13 anos, o Grupo Casino não é maioria no board.

A família Coelho Diniz emplacou três membros ligados ao grupo e está alinhado com dois conselheiros independentes, formando um bloco de cinco dos nove votos.

Foram eleitos André Diniz, Gustavo Lobato, Leandro Assis, Luiz Henrique Alves, Marcelo Pimentel e Rodolfo Costa Neves. Indicados pelo Casino, Christophe Hidalgo e Helene Bitton foram reeleitos. Já Ricardo Maciel de Gouveia Roldão, fundador da Roldão Atacadista, tentou uma vaga, mas não obteve votos suficientes.

Os novos membros terão mandato unificado até a assembleia que deliberar sobre as demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2026.

Família Coelho Diniz

O grupo pertence a André Luiz, Alex Sandro, Fábio, Henrique Mulford e Helton Coelho Diniz, que não têm parentesco com o antigo controlador do GPA, Abilio Diniz.

Donos da rede de supermercados de mesmo nome, com 22 lojas em Minas Gerais e mais de 30 anos de história, eles buscam no GPA uma oportunidade para expandir nacionalmente.

Os empresários são considerados varejistas experientes, capazes de agregar ao GPA na continuidade ao turnaround da companhia e na redução da alavancagem.

De acordo com o Pipeline, do jornal Valor Econômico, a nova administração quer fazer uma revisão de custos do GPA e rever também o plano de investimentos da companhia. Os Coelho Diniz, ainda segundo a publicação, devem trazer mudanças na direção executiva da companhia e avalia a possibilidade de um aumento de capital.

Aquisição do controle

Em fevereiro, o grupo comprou cerca de 5% das ações do GPA. Em maio, a fatia foi para 10%, avançando para 17,7% em junho e, no fim de agosto, chegou ao patamar de 24,5% das ações do varejista, ultrapassando a fatia do Grupo Casino, de 22,5%. Em setembro, a superintendência-geral do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) aprovou, sem restrições, a operação.

O GPA é uma companhia aberta listada na B3 com forte atuação no segmento de supermercado por meio das marcas Pão de Açúcar, Minuto Pão de Açúcar, Extra Mercado e Mini. Ela também atua no varejo online e em locação de imóveis próprios.

Na sessão de ontem, as ações PCAR3 subiram 2,08%. No ano os papéis avançaram 54,12%.