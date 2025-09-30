Citi diz estar cauteloso com GPA, dá corte duplo e ação da empresa cai até 11%

As ações do GPA (PCAR3) sofreram um (novo) baque nesta terça-feira, 30, depois que o banco americano Citi rebaixou a recomendação para os papéis da varejista e reduziu, também, seu preço-alvo.

Agora, o Citi tem recomendação de venda para a ação e o preço-alvo diminuiu de R$ 3,40 para R$ 2,90.

Na mínima do dia, a ação chegou a ser negociada por R$ 3,89, com uma queda de quase 11% em relação ao fechamento de ontem. O papel chegou a entrar em leilão.

Em sua análise, o Citi disse estar cauteloso sobre o futuro da companhia, apesar de "progressos feitos na reestruturação operacional".

Os analistas observam que a forte valorização do papel no ano (de cerca de 70% antes da queda de hoje) ocorreu em ritmo bastante superior ao das iniciativas operacionais e financeiras que o GPA vem implementado.

O Citi também avalia que as vendas de ativos da companhia não foram concluídas como esperado — do ano passado para cá, a empresa vendeu postos de combustíveis, imóveis e até o edifício onde funcionava sua sede, em São Paulo.

Mas o banco também reconhece que a administração da companhia teve avanços na recuperação operacional, como a redução de despesas de vendas, gerais e administrativas. Isso foi impulsionado, em parte, pelo menor tamanho da sede e pela implementação contínua de um “orçamento base-zero disciplinado”, que exige a justificativa de todas as despesas em cada novo período.

Além disso, o banco considera que o cenário atual de preços de alimentos favorece os varejistas tradicionais, como supermercados de bairro. Há, ainda, uma migração dos consumidores de compras grandes e não frequentes para comprar menores e mais frequentes, algo que beneficia principalmente o Minuto Pão de Açúcar.

Por outro lado, a maior atividade promocional e os descontos maiores podem pressionar a margem bruta da companhia. Por isso, o Citi revisou a projeção de Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) do GPA para baixo em cerca de 70 e 80 pontos-base para 2025 e 2026.

Os analistas, no entanto, mantêm uma visão otimista sobre o resultado, afirmando que a empresa deve conseguir mitigar grande parte da compressão da margem bruta.

Às 16h08, horário de Brasília, PCAR3 recuava 8,26%, a R$ 4.