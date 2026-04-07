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CEO do Fleury sobre Oncoclínicas: 'olhamos, sim, como eventual oportunidade'

A fala ocorre em um momento em que o Fleury já discute, ao lado da Porto, uma potencial entrada no capital da empresa

Jeane Tsutsui: "Olhamos sim como uma eventual oportunidade", afirmou a executiva durante a 12ª edição do Brazil Investment Forum, realizado pelo Bradesco BBI (Leandro Fonseca/Exame)

Jeane Tsutsui: "Olhamos sim como uma eventual oportunidade", afirmou a executiva durante a 12ª edição do Brazil Investment Forum, realizado pelo Bradesco BBI (Leandro Fonseca/Exame)

Clara Assunção
Clara Assunção

Repórter

Publicado em 7 de abril de 2026 às 16h26.

A CEO do Grupo Fleury, Jeane Tsutsui, confirmou nesta terça-feira, 7, que a companhia busca um acordo com a Oncoclínicas, destacando o caráter estratégico da oncologia para o crescimento do grupo. "Olhamos sim como uma eventual oportunidade", afirmou a executiva durante a 12ª edição do Brazil Investment Forum, realizado pelo Bradesco BBI, em São Paulo, nesta terça-feira, 7.

"Fomos convidados agora a avaliar a Oncoclínicas. Trata-se de uma companhia com forte atuação ambulatorial, focada em diagnóstico precoce e tratamento. Quando olhamos para o posicionamento atual do Grupo Fleury que, desde 2017, realizou 22 aquisições, vemos que temos uma estrutura de capital sólida para analisar esse tipo de oportunidade", afirmou Tsutsui.

Segundo a CEO do grupo, a análise é acompanhada de "muita disciplina” em relação aos parâmetros econômico-financeiros e à capacidade de integração de eventuais aquisições.

Fleury entra em cena na reestruturação da Oncoclínicas

A fala ocorre em um momento em que o Fleury já discute, ao lado da Porto, uma potencial operação envolvendo a Oncoclínicas.

As empresas assinaram uma carta de intenções para co-investir na criação de uma nova companhia que reuniria ativos e operações de clínicas oncológicas da Oncoclínicas, além de uma dívida estimada em R$ 2,5 bilhões. O acordo ainda é preliminar e não vinculante.

Pelo desenho proposto, Fleury e Porto formariam uma holding conjunta para controlar o novo negócio, com um aporte total de R$ 500 milhões. A estrutura também prevê a emissão de R$ 500 milhões em debêntures conversíveis, com remuneração de 110% do CDI. As negociações dos termos definitivos seguem em andamento e, caso avancem, a operação ainda dependerá de aprovação regulatória.

Segundo a CEO do grupo, a movimentação está alinhada à estratégia do Fleury de ampliar sua presença em especialidades médicas de maior crescimento, como a oncologia.

Tsutsui destacou que o Brasil registra cerca de 700 mil novos casos de câncer por ano, ou cerca de 500 mil, excluindo câncer de pele não melanoma, o que reforça o potencial do segmento. Hoje, os chamados “outros serviços” do grupo, que incluem áreas como ortopedia, oftalmologia e infusão de medicamentos, representam cerca de 9% da receita total, que foi de R$ 9 bilhões no último ano.

A expansão nesse mercado ocorre tanto de forma orgânica, com a joint venture Croma, criada em parceria com Bradesco e BP para desenvolver clínicas oncológicas ambulatoriais, quanto por meio de aquisições. Desde 2017, o Fleury realizou 22 operações de M&A.

Renúncia no conselho da Oncoclínicas impulsiona ações

Em meio às confirmações, as ações da Oncoclínicas (ONCO3) registraram forte alta nesta terça, 7, após a companhia informar a renúncia de Marcelo Gasparino da Silva ao cargo de presidente do conselho de administração. Às 16h, os papéis da companhia avançavam 9,76%.

Em fato relevante, a empresa explicou que a saída do executivo implica a destituição de todo o colegiado, uma vez que a atual composição do conselho foi eleita por meio do sistema de voto múltiplo.

Com isso, a companhia convocou uma assembleia geral extraordinária para o dia 30 de abril de 2026, quando serão eleitos os novos membros do conselho de administração.

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