Ibovespa zera perdas e fecha estável com pedido de trégua do Paquistão

O mercado de ações e no exterior sofreu um revés na última meia hora de negociações do dia. O Paquistão tenta mediar uma trégua temporária entre Estados Unidos e Irã a poucas horas do fim de um prazo estabelecido pelo presidente Donald Trump para que seu adversário aceite um cessar-fogo e desobstrua o Estreito de Ormuz. Mais cedo, o republicano escreveu no Truth Social que, esta noite, uma civilização inteira morreria, se referindo ao Irã. Bolsas e ativos financeiros operaram sob esse clima de tensão ao longo do dia, até que os paquistaneses entraram na discussão.

O primeiro-ministro Shehbaz Sharif pediu à lideranças iranianas que concordem em reabrir Ormuz por duas semanas. Também apelou por um cessar-fogo em todas as regiões do Oriente Médio onde os bombardeios seguem ocorrendo, para que haja espaço para a diplomacia. Agências internacionais já noticiam que o Irã estaria disposto a acatar ao pedido do país vizinho.

Esse fluxo de informações foi decisivo para derrubar o preço do petróleo e zerar as perdas das bolsas, incluindo o Ibovespa. O índice fechou em ligeira alta de 0,05%, aos 188.256 pontos, após retroceder ao patamar dos 185 mil nas mínimas do dia.

O dólar, por sua vez, reduziu os ganhos e fechou em alta de 0,17%, na casa dos R$ 5,15.

Bolsas nos Estados Unidos

As bolsas americanas acompanharam a guinada dos mercados no final da tarde e fecharam mistas. O Dow Jones fechou em baixa de 0,18%, mas o S&P 500 e o Nasdaq Composite tiveram ligeira alta de 0,08% e 0,1%, respectivamente.

O prazo dado por Trump expira às 21h (horário de Brasília) desta terça-feira. O presidente ameaçou destruir usinas e pontes iranianas caso nenhum acordo fosse fechado. O Wall Street Journal e a NBC News, citando autoridades americanas, reportaram que os EUA realizaram ataques à Ilha de Kharg durante a madrugada de hoje. A ilha é responsável por cerca de 90% das exportações de petróleo iraniano. Negociadores não estavam otimistas quanto à possibilidade de um acordo antes do prazo, embora a mídia estatal iraniana tenha indicado que as conversas entre os dois lados não estavam encerradas.

Com uma possível trégua, a reação do petróleo foi imediata. O WTI, que avançava mais de 3% mais cedo, superando os US$ 116 o barril, passou a recuar 0,67%, a US$ 111,42. O Brent recuava 3,18%, a US$ 106,28.

Bolsas na Europa

As bolsas europeias, que operavam sem direção definida ao longo da manhã após voltarem do feriado de Páscoa de quatro dias, não conseguiram sustentar a estabilidade e encerraram o pregão em território negativo.

O clima de aversão ao risco prevaleceu diante das crescentes tensões no Oriente Médio, com Trump mantendo a pressão sobre o Irã para a reabertura do Estreito de Ormuz — "uma prioridade muito grande", segundo o presidente americano —, enquanto Teerã mantém a rota bloqueada. O mercado também repercutiu a declaração ameaçadora de Trump de que destruiria infraestruturas iranianas caso nenhum acordo fosse firmado até o prazo das 21h desta terça-feira.

No fechamento: Londres recuou 0,85%; Frankfurt, 1,03%; Paris, 0,72%; e o índice pan-europeu Stoxx 600 cedeu 0,96%, aos 590,92 pontos.

Bolsas na Ásia

Os mercados asiáticos fecharam sem direção definida nesta terça-feira, com investidores na expectativa pelo prazo dado por Trump ao Irã para fechar um acordo de cessar-fogo. A Austrália foi o destaque positivo da região, com alta de 1,74%. No Japão, o pregão foi de quase total estabilidade. Na Coreia do Sul, o índice das grandes empresas subiu 0,82%, mas as pequenas e médias recuaram mais de 1%.

A China continental também fechou no zero a zero, e Hong Kong nem abriu — feriado de Páscoa por lá. A Índia conseguiu virar o jogo no fim do pregão e fechou levemente no positivo, após operar no vermelho durante boa parte do dia.