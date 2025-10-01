Invest

Carrefour encerra programa de BDRs e se despede (de vez) da B3

Mais de 98% dos investidores optaram pelo cancelamento dos títulos, lastreados em ações da companhia no exterior

Carrefour (CAFR31): programa de BDRs no Brasil é descontinuado (Carrefour/Divulgação)

Rebecca Crepaldi
Repórter de finanças

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 10h36.

O Carrefour (CAFR31) encerrou, oficialmente, seu programa de BDRs — títulos lastreados em ações da companhia e que eram negociados na B3. Assim, a varejista francesa encerra de vez sua participação na bolsa brasileira.

No começo de junho deste ano, a companhia retirou de circulação as ações que eram negociadas com o ticker CFRB3, após a Península Participações, segundo maior acionista da companhia, ter decidido converter sua participação no grupo em equity.

Quem tinha ação do Carrefour Brasil recebeu BDRs lastreados no papel da companhia que é negociado na bolsa francesa, a Euronext Paris. Os detentores dos papéis tinham direito a vender o ativo com assistência do agente de custódia ou cancelar o BDR para assumir um investimento direto em ações da companhia na França.

A companhia informou que 98,76% dos BDRs emitidos já haviam sido cancelados a pedido dos investidores.

Ao encerrar o programa de BDRs, o Carrefour passa a centralizar a liquidez de suas ações na Euronext Paris e reforça a estratégia de gerar maior retorno aos acionistas.

O andamento do processo ainda está sujeito à aprovação da B3 e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

