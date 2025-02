Caged e balanços de Ambev, Petrobras e Nvidia: o que move o mercado

Nesta quarta-feira, 26, os mercados globais vão estar atentos aos resultados de grandes empresas de tecnologia. Nos Estados Unidos, depois do fechamento do pregão, a fabricante de software Salesforce e a fabricante de semicondutores Nvidia divulgarão seus resultados trimestrais.

No Brasil, antes da abertura Ambev, Klabin e Weg publicam seus balanços. Depois do fechamento da bolsa, será a vez de Petrobras, Braskem, C&A, Cosan, Marfrig, Qualicorp e Ultrapar.

Por aqui, os investidores também estarão de olho na divulgação dos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de janeiro, prevista para às 10h30. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, projeta que 100 mil empregos tenham sido criados em janeiro.

No período da tarde, às 14h30, o Banco Central publica o fluxo cambial semanal e o Tesouro divulga o relatório mensal da dívida de fevereiro.

Nos Estados Unidos, ao meio-dia, saem os dados de vendas de moradias novas e de estoques de petróleo. Pouco antes, às 10h30, Tom Barkin, CEO do Federal Reserve de Richmond, discursará em evento.

Ásia e Pacífico

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quarta-feira, 26. O destaque positivo ficou com Hong Kong, após a cidade anunciar um pacote de HK$ 1 bilhão para fomentar a pesquisa em inteligência artificial.

O Hang Seng avançou 3,27%, impulsionado pelos setores de consumo e tecnologia. Já o Hang Seng Tech subiu 4,47%, com altas expressivas de Alibaba (4.82%) e Meituan (9.84%).

No Japão, o movimento foi oposto, com o Nikkei 225 recuando 0,25%, marcando o segundo pregão consecutivo de queda, acompanhado pelo Topix, que caiu 0,30%. A Coreia do Sul teve um desempenho melhor, com o Kospi subindo 0,41% e o Kosdaq, 0,26%. Na China, o CSI300 avançou 0,87%, enquanto na Austrália, o S&P/ASX 200 caiu 0,14%.

Europa e EUA

As bolsas europeias abriram em alta nesta quarta-feira, impulsionadas por uma onda de resultados corporativos positivos. Na abertura, o índice Stoxx 600 avançava cerca de 0,5%.

O destaque fica com a AB InBev, que liderou os ganhos do índice com alta de 7,5% após divulgar vendas acima do esperado no quarto trimestre. Além dela, o mercado acompanha os resultados de grandes empresas como Danone, Stellantis e Deutsche Telekom.

Em Wall Street, os futuros operavam em alta. Antes da abertura, os contratos futuros do Dow Jones subiam 0,12%, enquanto os do Nasdaq-100 avançavam 0,68% e os do S&P 500, 0,38%.

O mercado segue atento à divulgação dos resultados da fabricante de semicondutores Nvidia, considerada um termômetro do setor de tecnologia.