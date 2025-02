Klabin aprova pagamento de R$ 54 milhões em dividendos; veja quem recebe

A Klabin (KLBN11) aprovou a distribuição de R$ 54 milhões em dividendos a seus acionistas, conforme decisão do Conselho de Administração em reunião realizada no dia 25 de fevereiro de 2025. Os valores pagos serão de R$ 0,00888 por ação ordinária e preferencial e de R$ 0,04441 por Unit.

Os investidores que têm ações da empresa até o fechamento do pregão do dia 5 de março terão direito ao recebimento dos dividendos.

A partir de 6 de março, os papéis passarão a ser negociados na B3 na condição de "ex-dividendos". O pagamento está agendado para o dia 14 de março de 2025.

Como será feito o pagamento

Os acionistas com ações depositadas em instituições de custódia receberão os valores conforme os procedimentos das respectivas depositárias. Já os demais investidores terão os créditos disponibilizados conforme o domicílio bancário cadastrado junto ao Itaú Unibanco, responsável pela escrituração dos papéis da Klabin.

Para quem estiver com o cadastro desatualizado, o pagamento será feito a partir do terceiro dia útil após a regularização das informações em uma agência do Itaú.