Buffett reduz apostas em Apple e Amazon em último trimestre como CEO

A Berkshire Hathaway reduziu sua exposição às gigantes de tecnologia no quarto trimestre de 2025, último período sob liderança de Warren Buffett como CEO.

Segundo documento regulatório divulgado na terça-feira, 18, a holding vendeu cerca de 10,3 milhões de ações da Apple, o equivalente a aproximadamente 4% de sua participação na empresa.

A posição na fabricante do iPhone, que já chegou a valer mais de US$ 175 bilhões, estava avaliada em cerca de US$ 60 bilhões no fechamento de terça. A Berkshire vem diminuindo gradualmente sua fatia na Apple desde o fim de 2023.

Venda de mais de 75% da Amazon

O movimento foi mais intenso com a Amazon. A Berkshire vendeu 7,7 milhões de ações, reduzindo em mais de 75% sua participação na companhia.

A fatia, que valia cerca de US$ 2,1 bilhões ao fim do terceiro trimestre, passou a aproximadamente US$ 457 milhões após as vendas.

O trimestre marcou a última atualização de portfólio ainda vinculada ao período de Buffett à frente da companhia.

O investidor, que assumiu a Berkshire em 1965 e a transformou em um conglomerado avaliado em mais de US$ 1 trilhão, transferiu oficialmente o comando para Greg Abel ao se aposentar no fim do ano passado.

Contexto de pressão sobre big tech

As movimentações ocorrem em um momento de maior cautela com as empresas de tecnologia. Após liderarem os mercados desde o avanço da inteligência artificial em 2022, as ações do setor passaram a enfrentar questionamentos sobre valuation e ritmo de investimentos.

No quarto trimestre, a ação da Apple subiu cerca de 7%. A empresa não tem elevado gastos em infraestrutura de IA no mesmo ritmo de concorrentes como Meta e Alphabet, fator que sustentou o desempenho no período.

Já a Amazon avançou aproximadamente 5% no trimestre. No acumulado de fevereiro, no entanto, a situação é outra: a Amazon perdeu US$ 450 bilhões em valor de mercado depois de uma sequência de quedas intensas.