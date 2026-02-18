Por que a inteligência artificial fez a Amazon 'perder' US$ 450 bilhões

A Amazon (AMZN) perdeu cerca de US$ 450 bilhões em valor de mercado após uma queda de aproximadamente 18% nas ações em menos de duas semanas.

O recuo começou após a divulgação do balanço do quarto trimestre, no início de fevereiro. Desde o dia 2, os papéis acumulam nove sessões consecutivas de baixa, na pior sequência desde 2006.

Com a desvalorização, o papel passou a negociar mais de 20% abaixo do pico registrado em novembro de 2025, entrando em território técnico de bear market em relação à máxima.

Plano de US$ 200 bilhões amplia incerteza

O principal fator da queda foi o anúncio de que a companhia pretende investir cerca de US$ 200 bilhões em despesas de capital em 2026.

O montante representa aumento próximo de 60% frente ao ano anterior e supera em mais de US$ 50 bilhões as estimativas do mercado.

A maior parte dos recursos será destinada à expansão da infraestrutura de inteligência artificial e da Amazon Web Services (AWS), incluindo construção de data centers, aquisição de chips e reforço da rede.

O volume elevou dúvidas sobre o impacto no fluxo de caixa livre, com receio de compressão relevante de caixa durante o ciclo de expansão.

Lucro pressiona confiança

No quarto trimestre, a empresa superou as projeções de receita, ao registrar entre US$ 213 bilhões e US$ 213,4 bilhões, acima da expectativa de aproximadamente US$ 211 bilhões.

O lucro por ação, porém, ficou ligeiramente abaixo do consenso: US$ 1,95, ante projeções entre US$ 1,96 e US$ 1,97.

Para o primeiro trimestre, a companhia estimou lucro operacional entre US$ 16,5 bilhões e US$ 21,5 bilhões, abaixo da previsão média do mercado, de cerca de US$ 22,2 bilhões.

A combinação de investimento elevado e projeção de rentabilidade mais contida reforçou a percepção de pressão sobre margens no curto prazo. Analistas avaliam que a Amazon entrou em fase de comprovação de retorno sobre o capital investido.

O movimento também ocorre em um contexto de revisão de risco nas gigantes de tecnologia. Alphabet, Microsoft e Meta anunciaram planos ambiciosos de investimento em IA.