Amazon perde US$ 450 bilhões em valor de mercado

A Amazon (AMZN), gigante norte-americana de e-commerce, perdeu cerca de US$ 450 bilhões em valor de mercado após uma sequência de quedas nas ações.

Os papéis acumulam desvalorização de cerca de 18% desde 2 de fevereiro, em sua série negativa mais intensa desde 2006. Se a queda tivesse avançado por mais um pregão, a empresa teria repetido a maior sucessão de perdas de sua história.

Na terça-feira, 17, as ações encerraram o dia com valorização superior a 1%, encerrando a sequência de nove sessões consecutivas no vermelho.

Aposta em IA amplia pressão do mercado

A deterioração das ações ganhou tração após a divulgação dos resultados do quarto trimestre. Na ocasião, a companhia projetou US$ 200 bilhões em despesas de capital para o ano.

O montante representa expansão próxima de 60% em comparação ao exercício anterior e supera em mais de US$ 50 bilhões as projeções do mercado.

A maior parte dos recursos será direcionada a projetos de inteligência artificial, com foco em ampliação de data centers, compra de semicondutores e reforço da infraestrutura de conectividade.

O volume elevado de investimentos reacendeu preocupações sobre possíveis impactos no fluxo de caixa livre, especialmente em um cenário de aumento generalizado de gastos entre as grandes empresas de tecnologia.

Em relatório, analistas da Wedbush indicaram que a empresa precisará demonstrar resultados concretos para dissipar as dúvidas do mercado sobre a efetividade dos investimentos.

Estimativas apontam que Alphabet, Microsoft, Meta e Amazon podem destinar até US$ 700 bilhões em capital para expansão de infraestrutura voltada à IA neste ano.

O presidente-executivo da Amazon, Andy Jassy, declarou a analistas que espera retorno consistente sobre o capital aplicado. Já o CEO da Amazon Web Services, Matt Garman, afirmou que o reforço nos aportes deve ampliar a capacidade da companhia de capturar demanda por soluções de IA na nuvem.