Fim de uma era: Amazon passa Walmart e vira maior empresa do mundo em vendas

O varejo mundial entra em um novo capítulo de sua história. A Amazon registrou US$ 717 bilhões em vendas em 2025, superando os US$ 713 bilhões anunciados pelo Walmart para o mesmo ano.

Embora as duas companhias disputem espaço no bolso do consumidor, o avanço da Amazon em áreas como computação em nuvem, publicidade e outros serviços foi determinante para que a empresa assumisse a liderança.

Fundada por Jeff Bezos em 1994 como uma livraria online, a Amazon hoje tem na divisão Amazon Web Services (AWS) uma de suas principais fontes de receita e lucro. Em 2025, a AWS gerou quase US$ 129 bilhões, oferecendo infraestrutura de computação, armazenamento e soluções de inteligência artificial para empresas e governos em todo o mundo.

O desempenho da AWS ajuda a compensar perdas da operação de varejo.

O dinheiro da Amazon

A maior parte da receita da Amazon — US$ 464 bilhões — veio das vendas em suas lojas online e físicas, além de comerciantes parceiros. A empresa também arrecadou mais de US$ 100 bilhões com publicidade e assinaturas do Prime.

No caso do Walmart, mais de 90% das vendas continuam concentradas em suas lojas físicas e sites.

Apesar da ascensão acelerada da Amazon, o Walmart atravessa um de seus períodos mais fortes. O valor de mercado da companhia ultrapassou recentemente US$ 1 trilhão, tornando-se o primeiro varejista tradicional a atingir essa marca. A mudança de listagem das ações para a Nasdaq também sinalizou ao mercado a intenção de aproximar sua imagem do setor de tecnologia.

Nos Estados Unidos, o Walmart tem registrado crescimento robusto, impulsionado por consumidores de classe média e alta que buscam economizar. A empresa continua ganhando participação de mercado de concorrentes como a Target.

Sob a liderança do novo CEO, John Furner, o Walmart informou nesta quinta-feira que suas vendas nos EUA cresceram 4,6% no último trimestre.

“O ritmo de mudança no varejo está acelerando”, afirmou Furner em comunicado. “Nossos resultados financeiros mostram que não apenas estamos acompanhando essa transformação, como estamos liderando.”

Por que a inteligência artificial fez a Amazon 'perder' US$ 450 bilhões

A Amazon (AMZN) perdeu cerca de US$ 450 bilhões em valor de mercado após uma queda de aproximadamente 18% nas ações em menos de duas semanas.

O recuo começou após a divulgação do balanço do quarto trimestre, no início de fevereiro. Desde o dia 2, os papéis acumulam nove sessões consecutivas de baixa, na pior sequência desde 2006.

Com a desvalorização, o papel passou a negociar mais de 20% abaixo do pico registrado em novembro de 2025, entrando em território técnico de bear market em relação à máxima.