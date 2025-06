Briga com Trump custa quase 'um Bradesco' a Musk

A briga entre Elon Musk, dono da Tesla, e Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, está custando caro aos acionistas da Tesla.

A ação da companhia chegou a cair 17% durante o pregão e encerrou a sessão com queda de 14,26% para US$ 284,70 na sessão desta quinta-feira, 5, contribuindo, inclusive, para a queda do índice Nasdaq, que recuou 0,80%.

Com o recuo dos papéis, a empresa de carros elétricos perdeu US$ 152 bilhões em valor de mercado, a maior destruição de valor em apenas um dia para a companhia. Ao câmbio de hoje, o valor é equivalente a R$ 851 bilhões.

O tombo que afeta diretamente a fortuna de Musk. O bilionário, agora, está US$ 26,6 bilhões (R$ 148 bilhões) mais pobre, mostra o ranking da Forbes.

A perda é equivalente a quase o valor do Bradesco, uma das maiores empresas brasileiras na bolsa, que fechou hoje cotado a R$ 158 bilhões.

O que aconteceu foi que, durante uma reunião na Casa Branca com o chanceler alemão Friedrich Merz, Donald Trump expressou frustração com Elon Musk, em razão das críticas do empresário ao projeto de orçamento em análise no Congresso.

Segundo o presidente, Musk já tinha conhecimento da proposta e, por isso, ele não sabia se a relação entre os dois continuaria tão boa quanto antes.

A resposta de Musk veio pouco depois, pela plataforma X. Ele negou ter sido avisado sobre o texto e acusou Trump de ingratidão, afirmando: “Sem mim, Trump teria perdido a eleição”.

A troca de farpas continuou. Em sua rede, o Truth Social, Trump rebateu com uma ameaça direta: sugeriu cortar subsídios e contratos federais ligados às empresas de Musk como forma de reduzir gastos do governo.

“A forma mais simples de reduzir o orçamento e economizar bilhões é cortar os subsídios e contratos de Elon. Nunca entendi por que Biden não fez isso!”, escreveu Trump em suas redes sociais nesta quinta.

Trump ainda afirmou que afastou Musk do governo por estar "irritado" com ele. Disse que revogou o “mandato dos carros elétricos” e que o bilionário “ficou louco”.

Apesar do conflito e da queda das ações, o dono da Tesla e SpaceX segue, de longe, o homem mais rico do mundo, com patrimônio de US$ 388,8 bilhões (R$ 2,175 trilhões). Em segundo lugar, aparece Mark Zuckerberg, com uma fortuna estimada em US$ 237,4 bilhões (R$ 1,328 trilhão).