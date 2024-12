Bolsas sobem na Ásia com expectativa de corte de juros pelo Fed

As principais bolsas asiáticas subiram nesta quinta-feira animadas com números da inflação nos EUA dentro do esperado, aumentando a expectativa por um corte na taxa de juros na última reunião do Fed de 2024, segundo a Bloomberg.

A Bolsa de Xangai subiu 0,85%. Já o Nikkei 225 cresceu 1,2%, mesmo registro em Hong Kong.

Entre as moedas locais, o yuan caiu mais após a informação de que Pequim está considerando permitir que a moeda enfraqueça no ano que vem em resposta à ameaça de uma guerra comercial com os EUA. Enquanto isso, a Conferência Central de Trabalho Econômico da China deve mapear políticas para o ano que vem após falas de dirigentes apontando que a economia receberia mais incentivos.

Os mercados asiáticos pegaram carona no bom humor do mercado nos EUA, onde o S&P 500 subiu 0,8% e o Nasdaq 100 avançou 1,9% na quarta-feira, com Amazon e Meta Platforms chegando a novos recordes.

Destaque também para a Broadcom, que subiu 6,6% após divulgação de que a fabricante de chips estava trabalhando em um acordo de IA com a Apple.

O rendimento do título de 10 anos dos EUA subiu quatro pontos-base, enquanto o de dois anos, mais sensível à política, subiu um ponto-base.

Os movimentos foram centrados em dados do índice de preços ao consumidor dos EUA que estavam em linha com as expectativas, consolidando as previsões para o Federal Reserve cortar as taxas de juros em 25 pontos-base no final de dezembro. Os traders agora praticamente precificaram tal movimento, em comparação com uma chance de cerca de 75% há uma semana.