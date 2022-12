Bolsa abre nesta sexta-feira, 30? Veja o funcionamento da B3

Nesta sexta-feira, dia 30, não tem pregão na B3. O último dia de negociação na bolsa brasileira foi nesta quinta-feira, 29

A B3 retomará as operações na próxima segunda-feira, 2 de janeiro, no horário habitual.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia

Apesar de não ser feriado oficial, o dia é considerado feriado no mercado financeiro. As bolsas no exterior continuam negociando, mas algumas fecham mais cedo no último dia útil do ano. É o caso da Austrália, Reino Unido e Nova Zelândia.

Hoje os bancos também não abrem, segundo comunicado da Febraban.

Dados industriais na China, inflação na Espanha e o que mais move o mercado