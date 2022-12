Dados industriais na China, inflação na Espanha e o que mais move o mercado

No último pregão do ano nas bolsas lá fora, os mercados no Japão, China e Hong Kong fecharam em alta, recuperando a maior parte das perdas do dia anterior.

O índice Hang Seng subiu 0.52% na última hora de negociação. Na China, o Shangai Composite valorizou 0.6%, enquanto no Japão o índice Nikkei 225 encerrou a sessão estável.

Nesta sexta-feira, 30 está prevista a divulgação de dados econômicos na China, entre eles o PMI Composto e PMI Industrial. Eles serão divulgados às 22h30.

Europa

Na Europa, as bolsas caminham para encerrar o pior ano desde 2018 ante um cenário de guerra entre Rússia e Ucrânia, inflação alta, políticas monetárias restritivas.

O índice DAX da Alemanha perde 0,68% na sessão, enquanto o francês CAC 40 cai 0,68%. Já o STOXX 600 perde 0,49%. No ano, o índice do continente já desvalorizou 12%, algo apenas comparável à queda anual de 13,24% em 2018. A desvalorização acontece após um recorde de valorização em 2021, quando o índice registrou alta de 22,21%.

Em dia no qual a bolsa de Londres fecha mais cedo, às 12h30, o Reino Unido divulgou índice de preços de imóveis, que encerrou o ano com alta de 2,8%. Já a Espanha divulgou às 4h seu Índice de Preços ao Consumidor. No ano. a alta foi de 5,8%, mais baixa do que o esperado. É o quinto mês consecutivo de baixa, que é puxada pela redução de custos com energia.

O dado espanhol é o primeiro de uma série a serem divulgados na Zona do Euro. Alemanha e Itália também devem mostrar desaceleração da alta dos preços. Esses indicadores devem ajudar o Banco Central europeu a decidir o ritmo de subida de juros.

Estados Unidos

A tendência de queda na Europa contagia os índices futuros americanos. O Dow Jones registra desvalorização de 0,33%, enquanto o S&P cai 0,40%. Já o Nasdaq perde 0,41%.

Após um pequeno rali de fim de ano registrado na sessão anterior, na qual o Nasdaq Composite valorizou 2,6% e o S&P 500 1,8%, o mercado de ações caminha para o seu pior ano desde 2008.

O Dow Jones é o que tem a melhor performance no ano entre os três índices: queda de 8,58%, enquanto o S&P e o índice de tecnologia Nasdaq caíram 19,24% e 33,03%, respectivamente.

Apesar da correção, os fundamentos do mercado não mudaram. O sentimento dos investidores é de que o pessimismo do mercado irá persistir, e as ações devem registrar novas desvalorizações até a chegada de uma recessão ou mudança nas políticas dos banco centrais.

Às 11h5, será divulgado o índice PMI de Chicago referente a dezembro.

Brasil

O último pregão do ano da bolsa brasileira aconteceu nesta quinta-feira, 29. Seu principal índice, o Ibovespa, fechou o ano em alta de 4,70%. O índice desvalorizou 0,46% no último pregão do ano, e encerrou a sessão aos 109.735 pontos.

Desempenho dos indicadores às 7h (de Brasília):