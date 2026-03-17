BC determina fechamento definitivo de subsidiária do Banco Master

O Banco Central decidiu nesta terça-feira, 17, encerrar as atividades do Banco Master Múltiplo ao decretar sua liquidação extrajudicial. A medida coloca fim ao regime especial que estava em vigor desde novembro de 2025 e determina o fechamento definitivo da instituição.

Na prática, a decisão indica que o BC não vê mais viabilidade operacional ou econômica para a continuidade do banco.

O Banco Master Múltiplo integrava o conglomerado Master, grupo com atuação no setor financeiro por meio de diferentes empresas. Apesar da denominação, a instituição não operava como um banco tradicional voltado ao varejo. Sua atuação era concentrada em operações internas, como estruturação de crédito e suporte financeiro a empresas do próprio grupo.

Entre elas estava a Will Financeira, responsável pela oferta de crédito e financiamento ao público. A liquidação dessa empresa, decretada em janeiro deste ano, esvaziou a função do banco dentro da estrutura do conglomerado.

Sem a principal empresa à qual dava suporte, o Banco Master Múltiplo perdeu sua razão operacional.

Intervenção não avançou

Desde novembro, o banco estava sob o Regime de Administração Especial Temporária (Raet), instrumento utilizado pelo BC em situações de deterioração financeira ou falhas de gestão. O objetivo é permitir a reorganização da instituição e, quando possível, evitar sua liquidação.

No caso do Master Múltiplo, no entanto, a estratégia não prosperou.

O próprio BC reconheceu que a continuidade do regime deixou de fazer sentido após o encerramento da Will Financeira.

Em nota, a autoridade monetária afirmou que o relatório do administrador do regime, apresentado em 12 de março, já apontava a ausência de fundamentos para manter o Raet. O prazo do regime se encerraria em 18 de março.

“O prazo fixado para o Raet vence em 18 de março de 2026 e o relatório do administrador do regime indicou que, com a decretação da liquidação extrajudicial da Will Financeira, não mais subsistem motivos para o prosseguimento”, informou o BC.

Efeito em cadeia no grupo

O caso evidencia a interdependência entre as empresas do conglomerado Master. A liquidação de uma operação central — no caso, a financeira — acabou por comprometer a viabilidade de outra estrutura que funcionava como suporte.

A decisão do BC reforça que instituições com atuação restrita e dependentes de um único braço operacional têm menor resiliência em cenários de estresse.

Com o encerramento, o Banco Master Múltiplo deixa de operar sob supervisão regular e passa a ter seus ativos e passivos administrados no processo de liquidação, conforme as regras do sistema financeiro nacional.