Mario Leão deixará presidência do Santander. O substituto? O CEO da B3

Mario Leão está de saída do Santander Brasil. Em seu lugar, entrará Gilson Gilson Finkelsztain, atual CEO da B3. A informação foi divulgada pela colunista Lauro Jardim, de O Globo, e confirmada com fontes pela EXAME.

Leão anunciou internamente sua intenção de "concluir o ciclo" no banco no começo deste ano. Finkelsztain, por sua vez, quase fez parte do conselho de administração do banco. Ele chegou a ser eleito pelo colegiado em outubro do ano passado, mas comunicou a desistência da nomeação por carta em dezembro do ano passado.

O atual CEO do Santander vai ocupar a cadeira até o final deste primeiro semestre, até o bastão ser passado oficialmente para Finkelsztain.

Procurados pela reportagem, Santander Brasil e B3 não se manifestaram.