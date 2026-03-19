Mario Leão deixará presidência do Santander. O substituto? O CEO da B3

Santander: troca de CEOs (Divulgação/Site Exame)
Editor de Invest
Publicado em 19 de março de 2026 às 18h44.
Mario Leão está de saída do Santander Brasil. Em seu lugar, entrará Gilson Gilson Finkelsztain, atual CEO da B3. A informação foi divulgada pela colunista Lauro Jardim, de O Globo, e confirmada com fontes pela EXAME.
Leão anunciou internamente sua intenção de "concluir o ciclo" no banco no começo deste ano. Finkelsztain, por sua vez, quase fez parte do conselho de administração do banco. Ele chegou a ser eleito pelo colegiado em outubro do ano passado, mas comunicou a desistência da nomeação por carta em dezembro do ano passado.
O atual CEO do Santander vai ocupar a cadeira até o final deste primeiro semestre, até o bastão ser passado oficialmente para Finkelsztain.
Procurados pela reportagem, Santander Brasil e B3 não se manifestaram.