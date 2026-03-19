B3 confirma saída de Gilson Finkelsztain: CEO permanece no cargo até julho

A B3 informou, em fato relevante, que o CEO Gilson Finkelsztain deixará o cargo ao fim do primeiro semestre de 2026, encerrando um ciclo iniciado em 2017.

A saída foi definida em comum acordo com o conselho de administração e faz parte de um processo estruturado de sucessão, já em andamento e alinhado às práticas de governança da companhia.

Até lá, Finkelsztain permanece no cargo para garantir uma transição organizada, com continuidade das operações e da estratégia.

A empresa afirmou que o nome do sucessor ainda não foi definido e será divulgado oportunamente, reiterando o compromisso com governança e geração de valor aos acionistas.

A EXAME confirmou com fontes que o executivo será o novo CEO do Santander Brasil.