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B3 confirma saída de Gilson Finkelsztain: CEO permanece no cargo até julho

Empresa afirmou que o nome do sucessor ainda não foi definido

Gilson Finkelsztain: de saída da B3 (Victor Moriyama/Bloomberg)

Gilson Finkelsztain: de saída da B3 (Victor Moriyama/Bloomberg)

Mitchel Diniz
Mitchel Diniz

Editor de Invest

Publicado em 19 de março de 2026 às 19h12.

A B3 informou, em fato relevante, que o CEO Gilson Finkelsztain deixará o cargo ao fim do primeiro semestre de 2026, encerrando um ciclo iniciado em 2017.

A saída foi definida em comum acordo com o conselho de administração e faz parte de um processo estruturado de sucessão, já em andamento e alinhado às práticas de governança da companhia.

Até lá, Finkelsztain permanece no cargo para garantir uma transição organizada, com continuidade das operações e da estratégia.

A empresa afirmou que o nome do sucessor ainda não foi definido e será divulgado oportunamente, reiterando o compromisso com governança e geração de valor aos acionistas.

A EXAME confirmou com fontes que o executivo será o novo CEO do Santander Brasil.

Acompanhe tudo sobre:B3CEOsSantander

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