Azzas 2154 vai se dividir: o que acontece com quem tem ações AZZA3?

A Azzas 2154 (AZZA3) vai passar por uma reorganização societária que, na prática, separará os negócios que hoje estão reunidos sob a companhia em duas empresas abertas independentes: Arezzo&Co e SOMA. Para quem tem ações AZZA3, porém, a operação não significa simplesmente trocar uma ação por outra. O investidor passará a ser acionista das duas companhias.

A reorganização foi anunciada nesta quarta-feira, 2, após um acordo entre os blocos de acionistas liderados por Alexandre Birman e Roberto Jatahy Gonçalves. O objetivo é separar os negócios em estruturas com administração, governança e estratégia próprias.

A Arezzo&Co ficará concentrada principalmente nos negócios de calçados e bolsas, além da Hering e suas extensões. Entre as marcas estão Arezzo, Schutz, Anacapri, Vans, Alexandre Birman e Carol Bassi.

Já a SOMA reunirá marcas de vestuário como Animale, NV, Maria Filó e Cris Barros, além de Reserva e suas extensões, Oficina e Foxton.

Arezzo&Co terá 57,4% dessa sociedade, enquanto a SOMA ficará com os outros 42,6%. A reorganização também prevê a criação de uma sociedade que reunirá a Farm e suas extensões.

O que acontece com quem tem as ações da Azzas?

Para o acionista da Azzas 2154, a principal mudança será a transformação de sua participação em ações das duas novas companhias.

"Com a implementação da cisão, cada acionista da AZZAS 2154 se tornará titular de ações de emissão de ambas as companhias (i.e., Arezzo&Co e SOMA) na exata proporção das participações por eles detidas no capital social da Companhia, de modo que a participação relativa de cada acionista seja integralmente preservada", afirmou Eric Alexandre Alencar, diretor Financeiro, Corporativo e de Relações com Investidores em fato relevante.

Isso significa que o investidor que hoje possui uma participação na Azzas 2154 receberá ações das duas empresas na mesma proporção de sua participação atual. A operação, portanto, foi estruturada para preservar a participação relativa dos acionistas.

Concluída a reorganização, o Bloco Jatahy deterá 25,95% da SOMA e o Bloco Birman deterá

32,13% da Arezzo&Co, remanescendo o Bloco Birman com 6,18% da SOMA, informou a companhia. Já os demais acionistas deterão 67,87% em cada uma das novas companhias.

Outro ponto importante para o acionista é que a cisão não dará direito de retirada. O fato relevante afirma que “a cisão parcial não ensejará direito de retirada para os acionistas da Companhia, conforme previsto no art. 137 da Lei das S.A.”. O investidor não terá, por causa da operação, o direito de exigir que a companhia recompre suas ações.

A operação ainda não está concluída

Apesar do anúncio, a mudança não acontece imediatamente. A reorganização ainda precisa cumprir uma série de condições previstas para a operação.

Segundo a companhia, a consumação da reorganização depende, entre outros pontos, da aprovação pelos órgãos de administração e pela assembleia geral da Azzas 2154, da aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e da aprovação da listagem das ações da SOMA no segmento Novo Mercado da B3.

Até que essas condições sejam cumpridas, a Azzas 2154 seguirá funcionando com sua estrutura atual.

Como está o papel AZZA3

A reorganização acontece após um período de forte queda das ações da companhia. Até o fechamento do pregão desta terça-feira, 1º de setembro, os papéis AZZA3 acumulavam baixa de 40,10% no ano.

A operação anunciada agora prevê justamente a separação dos negócios em duas companhias independentes, com estruturas próprias de administração e governança.

Segundo o fato relevante, a reorganização tem como propósito permitir que cada empresa “opere com administração separada, com foco em seus respectivos modelos de negócios e oportunidades de mercado”, além de ter acesso direto e independente ao mercado de capitais e a outras fontes de financiamento.

A conclusão da operação está prevista para ocorrer ao longo do primeiro trimestre de 2027, conforme as informações de contexto fornecidas pela companhia e desde que sejam obtidas as aprovações necessárias.