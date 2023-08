Azul dispara mais de 8% com Ebitda e receita acima do esperado

As ações da Azul (AZUL4) lideram as altas do Ibovespa nesta quinta-feira, 10, com investidores otimistas depois da apresentação dos resultados.

A companhia aérea diminuiu o prejuízo líquido em 21,4%, para R$ 566,8 milhões. Mas o que realmente chamou a atenção dos investidores foram outros dois indicadores: o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) e a receita.

O Ebitda, indicador de caixa operacional, alcançou um recorde para um segundo trimestre, somando R$ 1,12 bilhão – alta anual de 88,2%. O resultado ficou 10% acima do consenso de analistas compilado pela Bloomberg.

A receita operacional também atingiu um recorde histórico para um segundo trimestre, totalizando R$ 4,3 bilhões, um aumento de 8,8% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Por volta das 15h, os papéis sobem mais de 8%.