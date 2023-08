Disney aumenta preço de serviço de streaming e deve limitar compartilhamento de senhas; ação dispara

A Disney anunciou que irá aumentar o preço de seu serviço de seus serviços de streaming Disney+, Hulu e ESPN+ nos Estados Unidos. Dessa maneira, a versão sem anúncio do Disney+ teve um aumento de 27%, o Hulu de 20% e o ESPN+ de 10%.

Os aumentos de preços entram em vigor em outubro. Já os preços de assinaturas no pacote com anúncios não serão alterados. A decisão foi anunciada após a divulgação do balanço do terceiro trimestre fiscal. Segundo os dados divulgados, a divisão de streaming perdeu US$ 512 milhões no trimestre, embora tenha adicionado 800 mil novos assinantes ao Disney+.

Compartilhamento de senhas

A Disney planeja seguir os passos da Netflix e deve limitar o compartilhamento de senhas a partir de 2024. “Estamos estudando a melhor maneira de abordar o compartilhamento de contas e as melhores opções para assinantes pagantes compartilharem suas contas com amigos e familiares", disse o CEO da Disney, Bob Iger, durante a teleconferência de resultados da empresa na quarta-feira. Disse ainda, que a partir desse ano, a companhia irá atualizar os acordos de assinatura com termos adicionais as políticas de compartilhamento.

Durante a teleconferência de resultados, o executivo disse ainda que a Disney já tem ferramentas para monitorar o compartilhamento de senhas entre famílias e diz que há um número "significativo" de usuários envolvidos na prática.

O mercado parece ter gostado dos anúncios da Disney. As ações da companhia subiam 5,32% na bolsa de Nova York nesta quinta-feira.

Os analistas do Bank of America afirmaram que a companhia apresentou um trimestre sólidos e se mostrou otimista com as perspectivas. Já os analistas do Bank of America recomendaram a compra dos papéis, com preço-alvo de US$ 135, representando uma alta potencial de 50% em relação aos níveis atuais.