Avanço tecnológico pode levar S&P 500 a novos recordes em 2025

A estrategista-chefe de investimentos da Sanctuary Wealth, Mary Ann Bartels, projeta um forte crescimento do S&P 500 em 2025, impulsionado principalmente pelo avanço tecnológico. Segundo Bartels, o índice pode subir mais de 20%, alcançando entre 7.200 e 7.400 pontos até o final do próximo ano. Essa projeção otimista representa uma valorização de cerca de 22% em relação ao fechamento mais recente do mercado.

Durante entrevista à CNBC, Bartels destacou o papel de liderança das ações de tecnologia no movimento de alta do mercado. No entanto, ela observou uma mudança de foco dentro do setor, com as empresas de software assumindo o protagonismo que antes era dominado pelas fabricantes de semicondutores. A estrategista mencionou a Salesforce como um exemplo de destaque nesse segmento, posicionando a empresa como uma de suas principais escolhas no momento.

Mercado em tendência de alta secular

Bartels acredita que o atual otimismo dos investidores reflete um cenário de mercado em alta secular, período no qual os múltiplos preço-lucro (P/E) podem se expandir consideravelmente. Isso significa que, mesmo com avaliações elevadas, há espaço para um crescimento contínuo das ações no longo prazo.

A estrategista comparou a situação atual a dois períodos históricos marcados por revoluções tecnológicas e fortes valorizações nos mercados:

O boom da internet entre 1995 e 2000, impulsionado pelo surgimento das empresas digitais. A revolução automotiva e o mercado altista dos anos 1920, período conhecido como os "Loucos Anos 20".



Em ambos os casos, Bartels ressaltou que as valorizações foram extraordinárias, mas terminaram de forma abrupta. O estouro da bolha das empresas de tecnologia em 2000 e o crash de 1929, que deu início à Grande Depressão, são exemplos de como ciclos de alta podem ter desfechos negativos.

Riscos e oportunidades

Apesar de reconhecer os riscos que esses ciclos históricos sugerem, Bartels mantém uma visão otimista para os próximos anos. “O risco é que ambos os cenários terminaram mal”, admitiu a estrategista. “Mas de agora até o final desta década, podemos ver retornos extraordinários.”

Bartels enfatizou que qualquer recuo no mercado deve ser interpretado como uma oportunidade de compra para investidores. Esse posicionamento reflete sua confiança em uma trajetória positiva para o mercado acionário, especialmente no setor de tecnologia e em empresas relacionadas ao avanço digital.

Fatores por trás do otimismo

O cenário apresentado por Bartels é sustentado por vários fatores:

Avanços tecnológicos: O crescimento da inteligência artificial, o desenvolvimento de softwares corporativos e a expansão de tecnologias disruptivas continuarão impulsionando o mercado. Ciclos de inovação: Assim como a internet nos anos 90 e os automóveis no início do século XX, a inovação atual cria oportunidades de crescimento exponencial para empresas líderes. Expansão de múltiplos: Em mercados em alta secular, os investidores estão dispostos a pagar mais pelas ações em antecipação a ganhos futuros, elevando os índices P/E.



Além disso, a desaceleração gradual da inflação e uma perspectiva de queda nas taxas de juros nos Estados Unidos tendem a criar um ambiente mais favorável para ativos de risco, reforçando o otimismo com o desempenho do S&P 500 em 2025.

Com o S&P 500 mirando os 7.400 pontos, segundo Bartels, o próximo ano promete ser um período de ganhos expressivos para investidores que souberem aproveitar as oportunidades. O avanço tecnológico, especialmente no setor de software, será o principal motor dessa alta. Ainda assim, a estrategista alerta que o mercado precisa ser monitorado com cautela, dado o histórico de ciclos de euforia que terminaram em grandes correções.

Para os investidores, a mensagem é clara: "qualquer recuo no mercado representa uma oportunidade de compra". Embora os riscos existam, Bartels acredita que os próximos anos podem oferecer retornos extraordinários, consolidando o atual ciclo de alta secular até o final da década.