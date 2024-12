Robôs de carregamento transformam mercado de veículos elétricos na China

Os robôs móveis de carregamento elétrico estão ganhando espaço no mercado chinês, graças a vantagens como armazenamento de energia integrado, direção autônoma e implantação flexível. Com aplicações versáteis, eles se tornam uma solução inteligente para o rápido crescimento do setor de veículos elétricos.

De acordo com dados da Aliança para Promoção da Infraestrutura de Carregamento de Veículos Elétricos, até novembro de 2024, a China acumulou 12,352 milhões de unidades de infraestrutura de carregamento, um aumento de 49,5% em relação ao mesmo período de 2023. No mesmo intervalo, foram adicionadas 3,756 milhões de novas infraestruturas, representando um crescimento de 23%.

O avanço da infraestrutura acompanha o mercado

Nos primeiros 11 meses de 2024, as vendas de veículos elétricos na China totalizaram 11,262 milhões de unidades. Essa proporção de aproximadamente 1:3 entre novas infraestruturas e vendas reforça o avanço significativo da capacidade de carregamento diante da demanda crescente.

Além disso, a Agência Internacional de Energia (IEA) projeta que o mercado global de soluções de carregamento móvel pode atingir cerca de US$ 600 bilhões até 2030. Os robôs móveis de carregamento surgem como uma evolução dos sistemas tradicionais, combinando tecnologias avançadas e armazenamento distribuído para oferecer flexibilidade e eficiência.

CharGo Charging Dog: uma solução inovadora

Entre as inovações, destaca-se o robô “CharGo Charging Dog”, desenvolvido pela CATL, líder global em tecnologia de baterias. Segundo a Beijing Tianyancha Technology, o robô multifuncional integra funções de carregamento, armazenamento e inspeção de baterias, oferecendo soluções avançadas e seguras para o mercado de veículos elétricos.

As principais vantagens incluem:

Armazenamento de energia integrado.

Direção autônoma e fácil implantação.

Ampla aplicabilidade em diferentes cenários de uso.

Com robôs como o “CharGo Charging Dog”, o mercado de veículos elétricos da China continua liderando a adoção de tecnologias inovadoras que contribuem para uma mobilidade sustentável.