Após recorde, até onde vai o S&P em 2025?

O índice S&P, indicador das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, tem atingido recorde nos últimos dias. O bom desempenho da bolsa está relacionado com os dados positivos da economia e com a expectativa que a inflação estar convergido para a meta.

Somente em 2024, o S&P acumula ganhos de 26,7%. Trata-se do 15º melhor retorno anual desde 1928. Quando combinado com o aumento de 24,2% em 2023, o biênio 2023/2024 reflete um ganho de 57,4% - o sexto melhor período de dois anos desde 1928. Mas até onde vai o S&P?

Para o BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME), a expectativa é o que S&P 500 chegue em 6.500 pontos até o final de 2025, o que implica uma alta de 7,5%, o que, juntamente com um rendimento de dividendos estimado pelo consenso de mercado de 1,4%, sugere uma alta total de 8,9% até o final do ano.

Esta expectativa se baseia em vários fatores. Primeiro, a atividade econômica está excedendo as expectativas, acima de seu potencial de longo prazo e superior aos pares. A equipe macroeconômica do BTG Pactual prevê um crescimento robusto de 2,2% com um risco de alta. Em relação aos cortes nas taxas de juros, o banco e prevê 100 bps em cortes nas taxas de fundos do Fed em 2025, superando a expectativa atual do mercado de 65 bps.

O cenário microeconômico é igualmente promissor, destacado pela quinta maior surpresa da temporada de lucros recente em doze trimestres e pelas revisões de lucros de consenso sustentadas durante o ano, portanto, a estimativa de lucros para 2025 e 2026 é maior do que o esperado no início de 24'. “Além disso, discussões crescentes sobre tendências seculares enfatizam o potencial do S&P 500 para surpresas positivas.”

O ROE e mudanças no perfil do S&P 500

Atualmente, o S&P 500 projeta um Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) de 19% nos próximos 12 meses, de acordo com o consenso do mercado. Este número está significativamente acima da média histórica de 14,9% desde 2006, colocando o índice em um nível de desempenho excepcional. Esse desvio em relação à média histórica é interpretado pelo BTG como um indicativo de que o S&P está passando por mudanças fundamentais que justificam um benchmark de ROE estruturalmente mais alto.

Essas mudanças são impulsionadas principalmente por dois fatores: a evolução acelerada dentro dos setores de tecnologia e a maior representação de setores com ROEs mais altos. Para o banco, isso sugere que o atual múltiplo P/L do S&P, que pode parecer elevado à primeira vista, está mais aceitável devido à força da economia dos EUA em comparação com outras regiões e à mudança na composição do índice, com um foco maior em empresas de tecnologia.