Gree projeta crescimento de 15% no Brasil em 2025 e reafirma compromisso com o mercado nacional

Brasil como prioridade para a Gree

Em 2025, a Gree, uma das maiores fabricantes de ar-condicionado do mundo, celebrará 25 anos no mercado brasileiro. Para o próximo ano, a empresa projeta um crescimento de 15% nas vendas no Brasil.

Entre 2023 e 2024, a Gree já registrou um aumento de 16% no país. Em entrevista ao China2Brazil, Nicolaus Cheng, Diretor Comercial da Gree no Brasil, destacou que fatores como as ondas de calor intensas, a crescente demanda por eficiência energética e a baixa penetração de aparelhos de ar-condicionado nas residências brasileiras são os principais motores dessa expansão. Segundo Cheng, o Brasil é um mercado prioritário para a Gree. “Nosso plano é aumentar a capacidade operacional e consolidar ainda mais nossa presença no mercado”, afirmou.

Impacto econômico e expansão regional da Gree

Considerado um mercado prioritário, o Brasil tem recebido investimentos contínuos da Gree. Ao longo desses 25 anos, a empresa tem promovido a localização da cadeia industrial, gerando empregos e fortalecendo o desenvolvimento de fornecedores locais. Atualmente, a Gree emprega mais de 1.300 pessoas diretamente.

A empresa apontou o Nordeste, especialmente os estados do Ceará e Bahia, como líderes de vendas no Brasil. No entanto, a companhia tem reforçado sua presença em outras regiões estratégicas, como São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Desafios enfrentados pela Gree no Brasil

Entre os maiores desafios enfrentados pela Gree estão as dimensões continentais do Brasil e as recentes secas que impactaram a Zona Franca de Manaus. A empresa foi pioneira ao estabelecer sua primeira fábrica fora da China, com um investimento de US$ 20 milhões. Cheng explica que a baixa dos rios amazônicos exigiu um planejamento logístico antecipado para garantir a distribuição eficiente, com 80% das entregas de 2024 já programadas. Mesmo diante dessas adversidades, a empresa vê oportunidades significativas no mercado nacional. “Nosso foco principal no Brasil continua sendo a climatização, segmento no qual já temos uma reputação consolidada”, afirmou Cheng. “No entanto, estamos atentos às tendências de mercado e avaliamos oportunidades para introduzir novas categorias de produtos alinhadas às necessidades dos consumidores”.

Estratégia competitiva no mercado brasileiro

Para se destacar em um mercado competitivo, dominado por marcas como LG, Philco, Electrolux e Midea, a Gree investe em tecnologia, eficiência energética e conectividade. A empresa tem se concentrado no desenvolvimento de produtos de alta qualidade, com soluções sustentáveis e inovações tecnológicas, focadas em atender às necessidades do consumidor moderno. “Nosso compromisso é oferecer tecnologia de ponta, eficiência e conectividade para o mercado brasileiro”, reforçou Cheng.

Inovação e sustentabilidade como pilares do crescimento

O crescimento projetado pela Gree está diretamente ligado à atualização do seu portfólio, que, a partir de 2024, passou a contar exclusivamente com equipamentos que utilizam tecnologia inverter e gás R32, uma solução que combina alta eficiência energética com menor impacto ambiental. A Gree possui mais de 120 mil patentes globais, reforçando seu compromisso com a inovação.