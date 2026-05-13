Anthropic mira avaliação de US$ 950 bilhões para superar OpenAI

A Anthropic, dona do chatbot Claude, iniciou negociações com investidores para arrecadar algo entre US$ 30 bilhões e US$ 50 bilhões em uma nova rodada de financiamento que pode elevar sua avaliação para até US$ 950 bilhões.

As informações são do The New York Times. Caso as conversas sigam em frente com resultado positivo, a Anthropic pode superar a OpenAI, dona do ChatGPT, que hoje está avaliada em US$ 852 bilhões após captar US$ 122 bilhões em março.

Isso posicionaria a Anthropic como a startup de inteligência artificial mais valiosa do mundo. O salto seria expressivo: em fevereiro, a empresa alcançou uma avaliação que ficou entre US$ 350 bilhões e US$ 380 bilhões. Assim, em apenas 3 meses, o valor de mercado da companhia praticamente triplicou aos olhos dos investidores, apontando para um reflexo direto do desempenho comercial de seus produtos.

Receita em disparada após modelo polêmico

O crescimento da Anthropic tem sido sustentado especialmente pelo Claude Code, ferramenta voltada a desenvolvedores que automatizaram o processo de escrita de software. Segundo fontes ouvidas pelo Financial Times, a receita anualizada da empresa deve superar US$ 45 bilhões nas próximas semanas, ante US$ 9 bilhões no fim de 2024.

Dario Amodei, CEO da companhia, disse em conferência que a frequência de crescimento da empresa estava cada vez mais difícil de acompanhar devido ao ritmo acelerado. Ele espera que a Anthropic consiga pisar no freio: “Espero que esse crescimento de 80 vezes não continue, porque isso é simplesmente insano e muito difícil de administrar. Espero que os números voltem ao normal", noticiou o NYT.

A empresa também lançou recentemente o Claude Mythos Preview, modelo de IA com capacidade avançada de identificar brechas de segurança em softwares. O poder do sistema gerou alertas em governos ao redor do mundo e complicou temporariamente a relação da Anthropic com o governo americano, gerando um processo judicial envolvendo o Departamento de Defesa.

Após semanas de embates públicos, reuniões posteriores entre Amodei e a Casa Branca que tinham como objetivo acalmar os ânimos de ambas as partes para negociações futuras foram categorizadas como "produtivas".

Para a rodada com previsão de término em 2 meses, investidores como Dragoneer, General Catalyst e Lightspeed Venture Partners estão entre os que declararam interesse em financiar o crescimento da Anthropic, informou o FT. Gigantes como Google e Amazon já se comprometeram anteriormente com aportes de US$ 40 bilhões e US$ 25 bilhões, respectivamente, na companhia.

Seguindo passos similares aos da OpenAI, a Anthropic também discute internamente uma abertura de capital (IPO) para o segundo semestre de 2026, com estimativas iniciais de que a oferta possa levantar ao redor de US$ 60 bilhões. Há expectativas de que o IPO tenha potencial de se aproximar do valor histórico de US$ 75 milhões da SpaceX, cuja listagem pública deve ocorrer em junho deste ano.