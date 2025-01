Samsung intensifica investimentos em IA após ano desafiador

A Samsung anunciou um aumento significativo em seus investimentos em inteligência artificial (IA) para dispositivos de consumo, com foco em integrar a tecnologia em sua vasta linha de produtos, desde smartphones até eletrodomésticos como refrigeradores e máquinas de lavar.

Durante a CES 2025, em Las Vegas, o CEO Han Jong-Hee destacou o compromisso da empresa em transformar a experiência dos consumidores ao conectar os mais de 500 milhões de dispositivos vendidos anualmente. As informações são da Bloomberg.

Após um 2024 desafiador, quando a empresa viu suas ações caírem um terço devido a atrasos na aprovação de chips de memória de alta largura de banda (HBM) pela Nvidia, a Samsung está buscando alavancar sua posição no mercado de tecnologia doméstica. Enquanto rivais como Apple, Amazon e Google apostam em hubs de conectividade independentes, a Samsung integra suas soluções de IA diretamente em eletrodomésticos adquiridos por milhões de consumidores.

Apostando em produtos inovadores

A estratégia de Han Jong-Hee é criar produtos inovadores, impulsionados por IA, que diferenciem a Samsung no mercado global. Entre as novidades anunciadas estão televisores com software de IA capaz de realizar tradução em tempo real, análise de conteúdo e melhorias em áudio e vídeo. Além disso, o assistente de voz Bixby será aprimorado para reconhecer membros da família e oferecer experiências personalizadas, consolidando a plataforma SmartThings, que já conta com 370 milhões de usuários globais e cresce cerca de 20% ao ano.

A Samsung também está expandindo sua infraestrutura tecnológica com novos data centers na Coreia, adquirindo GPUs da Nvidia e da AMD para sustentar suas operações de IA. Embora a empresa não tenha divulgado valores específicos, o segmento de IA representa a maior parte do investimento em pesquisa e desenvolvimento fora da divisão de semicondutores.

Recuperação e futuro

Apesar das dificuldades em sua unidade de semicondutores, a Samsung pretende retomar sua competitividade neste segmento em 2025, segundo Han. A empresa tem um histórico de superar crises e se reinventar, e o co-CEO Jun Young-hyun, que assumirá em março, liderará os esforços para reposicionar a divisão de chips.

Fora de sua linha tradicional de produtos, a Samsung está explorando novas áreas de crescimento, como robótica, tecnologias médicas e automotivas. Nos últimos anos, a empresa adquiriu e investiu em diversas startups como parte de sua estratégia de inovação.

Com o mercado de eletrônicos de consumo projetado para crescer 3% em 2025, a Samsung planeja superar essa média, consolidando-se como líder global em tecnologia doméstica e dispositivos inteligentes.