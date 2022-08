Amazon (AMZO34) compra iRobot por US$ 1,7 bilhão

A Amazon (AMZO34) anunciou nesta sexta-feira, 5, a compra da iRobot por US$ 1,7 bilhão pagos em dólares.

A compra da iRobot, fabricante do popular robô aspirador de pó Roomba, vai aumentar a presença da Amazon no segmento da robótica de consumo.

A gigante do comércio eletrônico vai pagar US$ 61 por ação, uma valorização de 22% em relação ao último preço de fechamento da ação.

Após a conclusão da operação, Colin Angle permanecerá como CEO da iRobot.

De acordo com Dave Limp, vice-presidente sênior da Amazon Devices, "ao longo dos anos, a equipe da iRobot mostrou que pode reinventar a maneira como as pessoas limpam por meio de produtos inteligentes e práticos. Os clientes adoram a iRobot e estamos entusiasmados. com a equipe para criar novos dispositivos que tornem a vida das pessoas mais fácil e divertida".

Recentemente a iRobot anunciou a sua plataforma de software iRobot OS, através da qual pode oferecer aos clientes toda uma série de serviços baseados na utilização de algoritmos de inteligência artificial, que a distinguem da agora cada vez mais vasta concorrência no mercado.

As ações da iRobot foram suspensas após o anúncio do acordo. As ações da Amazon caem cerca de 1,09% nas negociações pré-mercado.

Amazon (AMZO34) entrando no setor de robótica doméstica

No ano passado a Amazon tinha lançado seu próprio robô doméstico, o Astro, um dispositivo equipado com a assistente digital Alexa.

Também lançou uma série de dispositivos domésticos inteligentes que os consumidores podem controlar diretamente com a voz, como termômetros, lâmpadas e micro-ondas.

A iRobot, fundada em 1990 por cientistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts de Boston.

O robô Roomba, produto de ponta, foi destaque no evento Prime Day da Amazon pelo oitavo ano consecutivo.

Após a compra pela Amazon, o Roomba vai ser juntar a outros produtos de robótica doméstica lançados pela empresa de Jeff Bezos, como a Alexa e a campainha de vídeo Ring.

A iRobot é a quarta maior aquisição da Amazon, ficando atrás da compra de 2017 da Whole Foods por US$ 13,7 bilhões, a compra de US$ 8,5 bilhões do estúdio de cinema MGM em março e o acordo do mês passado para comprar a 1Life Healthcare por US$ 3,9 bilhões.