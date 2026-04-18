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Investidores apostaram US$ 760 mi na queda do petróleo antes da reabertura de Ormuz

Movimento levanta suspeitas sobre operações realizadas às vésperas de decisões geopolíticas relevantes no Oriente Médio

Informação privilegiada? Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) abriu uma investigação sobre operações consideradas atípicas em contratos de petróleo realizadas antes de anúncios ligados à política estadunidense para o Irã (atlascompany/Freepik)

Informação privilegiada? Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) abriu uma investigação sobre operações consideradas atípicas em contratos de petróleo realizadas antes de anúncios ligados à política estadunidense para o Irã (atlascompany/Freepik)

Clara Assunção
Clara Assunção

Repórter

Publicado em 18 de abril de 2026 às 14h58.

Investidores apostaram cerca de US$ 760 milhões na queda do petróleo poucos minutos antes de um anúncio-chave envolvendo o Estreito de Ormuz, em mais um movimento que levanta suspeitas sobre operações realizadas às vésperas de decisões geopolíticas relevantes no Oriente Médio.

Segundo dados da plataforma LSEG, entre 12h24 e 12h25 GMT, às 9h24 e 9h25 (no horário de Brasília), foram vendidos 7.990 contratos futuros de petróleo Brent — transações que, ao preço da época, somavam aproximadamente US$ 760 milhões.

Cerca de 20 minutos depois, às 12h45 GMT, ou 9h50, no Brasil, o ministro das Relações Exteriores do Irã informou na rede social X, antigo Twitter, que a passagem de navios comerciais pelo Estreito de Ormuz estava totalmente liberada durante o restante do cessar-fogo, em alinhamento com a trégua no Líbano.

A declaração provocou uma queda imediata de até 11% no preço do petróleo nos minutos seguintes.

Histórico de movimentações suspeitas em meio à guerra no Irã

Não foi um caso isolado. Em 7 de abril, investidores já haviam feito apostas de cerca de US$ 950 milhões horas antes de EUA e Irã anunciarem um cessar-fogo de duas semanas.

No dia 16 de abril, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) abriu uma investigação sobre operações consideradas atípicas em contratos de petróleo realizadas antes de anúncios ligados à política estadunidense para o Irã.

Antes disso, em 23 de março, vendas de US$ 500 milhões em apenas 15 minutos antecederam o anúncio do presidente Donald Trump de que adiaria ataques à infraestrutura energética iraniana, movimento que levou a uma queda de 15% na cotação do petróleo.

A recorrência dessas operações em momentos estratégicos tem preocupado legisladores e especialistas jurídicos nos Estados Unidos, que veem risco de uso de informações privilegiadas em mercados de derivativos, conhecidos pela alta volatilidade e menor transparência.

Além da transação no dia 7 de abril, a CFTC também investiga as operações realizadas em 23 de março.

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